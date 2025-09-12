Благоевградски треньор дари премия от световното по ММА за самолетни билети на бойците си за европейското по БЖЖ в Рим

10 състезатели на клуба по смесени бойни изкуства „Ипон“ (Бл) заминават за европейското отворено първенство по бразилско жиу жицу (БЖЖ), което ще се проведе в Рим през следващия месец. Силният турнир в италианската столица е сред любимите изпитания за благоевградчани. Път към медалите ще търсят Данаил Милчев, който е записан в кат. до 71 кг, Мартин Стоилов (80 кг), Дмитри Новак (60 кг), Михайло Волков (56 кг), Георги Димитров (80 кг), Александър Сандев (60 кг), Николай Васев (65 кг), Ангел Младенов (73 кг) и Деян Питцов (70 кг), а в надпреварата при ветераните ще участва и клубният шеф и треньор на „Ипон“ Иван Милчев (85 кг).

Благоевградската група по време на миналогодишното си участие на европейското в италианската столица



Очаква се рекорден брой бойци от целия свят да се включат в проявата. В някои категории броят на състезателите вече достигна 80 човека. Играе се на директна елиминация – загубилият отпада, победителят продължава в следващата фаза. Междувременно наставникът на „Ипон“ дари цялата си премия, получена от българската федерация по смесени бойни изкуства (ММА) за успехите на световното първенство в Белград (Сър), за самолетни билети до Рим за участниците от благоевградския клуб.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





