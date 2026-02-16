Благоевградски ученици представиха впечатляващи творби от мозайка

Ученици от благоевградското 8 СУ „Арсени Костенцев“ сътвориха впечатляващи творби от мозайки, които подредиха в изложба и представиха пред свои близки, учители и гости. Произведенията им са изработени под ръководството на учителката по изобразително изкуство и утвърден мозаист Димитрина Гошева, която провежда заниманията за трета поредна година.

„Уверявам, че сме единственото училище не само в Благоевград, но и в страната, което се занимава и има ателие по мозайка“, изтъкна Д. Гошева и разказа как в групата са били включени 13 ученици от 3 и 4 клас. Работили по четири часа седмично, като са имали възможност да изразят себе си чрез изкуство и да тренират своето търпение, прецизност, внимание.

Впечатление направи, че при някои от картините има надграждане, а това, както посочи Д. Гошева, се дължи на факта, че в групата е имало както начинаещи, така и ученици, който и миналата година са участвали в заниманията.

Д. Гошева и част от младите творци /. Директорът С. Биров и присъстващите при откриването на изложбата, която с интерес бе разгледана от родители и близки на учениците

„Изключително съм доволна от всички, от тяхната отдаденост, желание, от магията, с което бяха завладени. Дори и ученици, които са за първа година, с такова старание и прецизност работеха, че по нищо не отстъпваха на посещаващите заниманията за втора година”, обобщи Гошева и с удовлетвореност допълни, че в някои от малките творци вижда свои последователи на професионално ниво.

Откриването на изложбата се състоя в централното фоайе на втория етаж в училището.

„Намираме се на едно място, където се сблъскват, в хубавия смисъл на думата, творчеството на учителя и това на децата“, каза директорът Сергей Биров и посочи, че неслучайно в открития СТЕМ център е обособен и кабинет по мозаечно изкуство.

„Той ще бъде предоставен на г-жа Гошева и нейните ученици, за да имат свое царство на мозайката, в което съвсем спокойно ще могат да творят“, добави С. Биров.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА