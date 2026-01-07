Благоевградски фирми обновяват градинката пред банята и НАП за 650 000 лв.

Две благоевградски фирми спечелиха поръчка да обновят градинката пред банята и НАП в центъра на Благоевград. Ден преди Коледа кметът Методи Байкушев е подписал решение за избор на изпълнител с обединението ДЗЗД „Грийн Стар“, в което участват „Растер юг“ ООД , собственост на Радослав Костов, Христо Муртов и Гергана Стоянова, и „Грийн Стар Солюшънс“ ООД на Борис Милушев и Борислав Междуречки.

ДЗЗД „Грийн Стар“ бе единствен участник в процедурата, а предложената цена е 653 377 лв. с ДДС, с 1001 лв. по-ниска от прогнозната. Ангажиментът на изпълнителите включва обновяване на елементи на парковата среда, подмяна на настилки и паркови съоръжения, изграждане на поливна система, подмяна на осветлението с енергоспестяващо и изграждане на системи за видеонаблюдение.

Финансирането е по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в рамките на проект

“Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда за създаване на Общностен център за уязвими групи и обновяване на прилежащата зелена площ”. Той предвижда също ремонт, реконструкция и саниране на частта от сградата на банята, в която до момента се помещава център за рехабилитация и физиотерапия и превръщането му в нов общностен център. За проектирането и строителните дейности в момента е в ход отделна обществена поръчка. Документи за участие в нея са подали 4 фирми, сред които и „Растер юг“ ООД, по процедурата предстои отваряне на ценовите оферти.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА