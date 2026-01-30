Благоевградски фирми си поделят охраната на общинските паркове и имоти в областния център на Пиринско

Три благоевградски фирми си поделиха общинските паркове и имоти в областния център на Пиринско, за чиято охрана е нужно физическо присъствие на гардове. „Е и О Секюрити“ ЕООД на Емил Георгиев поема три обекта и ще охранява парковете Ловен дом и „Даме Груев“, социалните жилища, стадион „Хр. Ботев“ и спортния интернат. Общата сума, която община Благоевград ще плати на фирмата за охраната за период от 33 месеца, е 350 872 евро без ДДС.

Гардовете на „С.И.А. Секюрити“ ЕООД на Красимир Алексиев поемат зоопарка и парк Бачиново срещу 161 954,10 евро без ДДС, а мемориал Кръста и парк „Еленово“ ще се охраняват през следващите 33 месеца от „Алфа Груп Секюрити“ ООД на Росен Туталов и Кирил Терзиев срещу 161 960 евро без ДДС.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА