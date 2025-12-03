Благоевградски IT специалист спечели тенис турнира по случай 50-годишнината на ЮЗУ „Н. Рилски“

Благоевградският IT специалист Димитър Терзиев спечели турнира по тенис, организиран по случай 50-годишнината от основаването на ЮЗУ „Неофит Рилски“. В проявата участие заявиха 32-ма любители на аристократичния спорт, сред които и три дами, но две не дойдоха и третата се включи при мъжете. Мачовете в модерната закрита зала на университета бяха предшествани от техническа конференция, а преподавателите по тенис доц. д-р Димитър Томов и Станимир Иванов изтеглиха жребия. Двубоите във формат от един сет се играха по т.нар. усъвършенствана схема, като всеки от състезателите имаше възможност да излезе на корта най-малко 3 пъти. Финалът бе изключително интересен, с продължителни разигравания и борба за всяка точка. В крайна сметка Д. Терзиев се наложил с 9:3 над първокурсника по специалност „Спорт“ /треньор по тенис/ Петър Вълев. В спора за трето място репортерът на вестник „Струма“ Станислава Далева отстъпи с 4:6 на местната легендата при аматьорите Ивайло Воденски. Изпълнен с емоции, обрати и пробиви бе и турнирът по двойки, където се пуснаха 10 тандема. Триумфираха учителят по физическо възпитание и спорт във II ОУ “Димитър Благоев“ Антонио Кирилов и Александър Гошев, които победиха на финала Петър Вълев и Кристиян Крилчев, също обучаващ се за треньор по тенис. Призьорите наградиха бившият вратар на „Пирин“ и настоящ треньор в „Локомотив“ (Пд) Илко Пиргов, който е докторант в ЮЗУ, ръководителят на катедра „Спорт“ доц д-р Даниела Лекина и зам. деканът на факултета по педагогика и ръководител на катедрата по ТМФВ доц. д-р Даниела Томова.

И. Пиргов награждава Ив. Воденски Доц. Д. Томова връчи призовете на П. Вълев (вляво) и Кр. Крилчев Първенецът Д. Терзиев и победителите по двойки Ант. Кирилов и Ал. Гошев получиха наградите си от доц. Д. Лекина Част от участниците, призьорите и организаторите след края на турнира

МИЛЕНА СТЕФАНОВА