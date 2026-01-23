Благоевградското Чудо крачи към осминафиналите на Шампионската лига след бой по германци

Благоевградчанинът Чудомир Чокаров-Чудото крачи смело със своя „Карабах“ към осминафиналите на Шампионската лига. Бившият лекоатлет и футболист на „Македонска слава“ от дълги години е неизменна част от щаба на евробоеца на Азербайджан, където се грижи за кондиционната подготовка на играчите. Тимът от Агдам оцеля в драмата с два обрата за 3:2 в домакинството си на „Айнтрахт“ и със събраните 10 т. запазва реални шансове поне за класиране в плейофите за директните елиминации в турнира на богатите, докато германците окончателно се простиха с надеждите да продължат напред.

Ч. Чокаров-Чудото /вляво/ е неизменна част от треньорския екип на „вечния“ Г. Гурбанов, който от 17 г. е начело на „Карабах“



В заключителния кръг на основната фаза идната сряда азерите гостуват на „Ливърпул“, който се нуждае от точка, за да си гарантира и на теория място в челната осмица и участие в 1/8 финалите. Двубоят на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку стартира с два ранни гола. В 4-та мин. екскрилото на „Черно море“ Леандро Андраде затрудни с удара си вратаря на франкфуртци Карлос Сантос, а при добавката точен бе Камило Дуран. След само шест минути равенството възстанови турският национал Джан Узун. Развръзката настъпи в заключителния четвърт час. Реферът вдигна напрежението, след като не даде дузпа за домакините, но назначи такава в полза на гостите, реализирана от резервата Фарес Чаиби в 78-та мин. 120 секунди по-късно обаче Дуран изравни с второто си попадение в мача. Защитникът Бахлул Мустафдзаде взриви трибуните в последната минута на добавеното време и приказката за Чудото и компания продължава.

СТОЙЧО СТОИЦОВ