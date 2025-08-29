Благоевградското Чудо напред в Шампионската лига за сметка на ексорлето Ч. Макрецкис

Благоевградският кондиционен специалист Чудомир Чокаров-Чудото и неговият „Карабах“ пробиха в основната фаза на Шампионската лига за сметка на „Ференцварош“ и ексорлето Чебрайлс Макрецкис, който игра цял мач. Азерите изхвърлиха унгарския гранд от турнира на богатите, след като маджарите спечелиха с 3:2 реванша в Баку, но бяха загубили домакинския мач седмица по-рано в Будапеща с 1:3. Големият герой за тима от Агдам се оказа бившият футболист на „Черно море“ Леандро Андраде, който се отличи с гол и асистенция на стадион „Тофик Бахрамов“ в столицата на бившата съветска република. Двата отбора се превърнаха в кошмар за нашенския хегемон „Лудогорец“ в най-престижната клубна надпревара на Стария континент. „Фради“ оскуба преди няколко седмици перушината на орлите от Делиормана, които миналата година изядоха боя с 2:7 от „Карабах“ насред Разград.

Най-популярният клуб в Унгария поведе в 13-та мин. след центриране на Барбабаш Варга към Лени Джоузеф. ВАР прегледа ситуацията за засада, но констатира, че такава нямаше. В 25-та мин. Андраде бе забравен в наказателното поле и вкара на празна врата, за да изравни резултата. В 45-та мин. португалецът намери Абделах Зубир за пълния обрат. Гостите обаче не се предадоха и в 55-та мин. получиха дузпа, която Варга реализира, а в 81-та мин. Алекс Тот възроди надеждите на зелено-белите от фал, но домакините удържаха победната загуба и се завръщат сред най-добрите в ШЛ след прогреса в груповата фаза през сезон 2017/2018, когато завържиха последни в потока на смъртта срещу „Атлетико“ /Мадрид/, „Челси“ и „Рома“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





