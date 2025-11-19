Благоевградско читалище без регистрация от 2023г. иска 120 000 лв. финансова инжекция от общината

Председателят на „Виртуален свят“ инж. Емил Радев описва в 7 страници дейността на институцията, по-известна като кабелна телевизия „Пирин СОТ“

120 000 лв. подкрепа за дейността на „Народно читалище Виртуален свят 15.11.2004 г.“ иска за 2026 г. от община Благоевград председателят му инж. Емил Радев. Предложението, в което се описват подробно целите и планът за работа на институцията през идната година, отлежава в кметството от края на март и сега е внесено в Общински съвет заедно с план-програмите за дейността на всички 11 читалища, регистрирани на територията на общината.

Любопитно е, че единствено „Виртуален свят“ иска финансова инжекция от общинския бюджет, въпреки че от 10 години комисията по чл. 23 от Закона на народните читалища в община Благоевград го лишава от държавните субсидии, които се отпускат за работата на народните читалища с мотив за нелегитимност. В 7 страници инж. Радев описва дейността на ръководената от него институция в полза на членовете-абонати, част от която е познатата на благоевградчани от близкото минало телевизия „Пирин СОТ“, плюс курсове по спасително дело, спасителни мероприятия, по народни танци за деца, работилничка за деца и родители, участия в обучения по изпълнения на проекти с национално и международно финансиране, поддържане и обогатяване на виртуална библиотека, 40 кръжока по интереси както за членовете, така и за желаещи от цялата страна, и др. Описаната бурна дейност е мотивът, с който председателят на „Виртуален свят“ мотивира искането си за целева общинска субсидия.

Справка в Търговския регистър показа, че последната регистрация на „Народно читалище Виртуален свят 15.11.2004 г.“ с избрани председател, настоятелство и проверителна комисия е направена през 2020 г. Законът за народните читалища разпорежда на всеки 3 години читалищата да провеждат отчетно-изборни събрания и новоизбраните (или преизбрани) ръководни структури да се регистрират в Търговския регистър. Липсата на такава регистрация е сигнал за нелегитимност на съответното читалищно ръководство.

Припомняме, че за първи път целева субсидия на „Народно читалище Виртуален свят 15.11.2004 г.“ бе отказана през 2016 г. от тогавашния кмет на Благоевград Атанас Камитов, последваха две проверки на комисия на дейността на читалището, които тогава на посочения адрес намериха техника на кабелна телевизия „Пирин СОТ“, но не и индикации за читалищна дейност. Инж. Емил Радев заведе дело, но в началото на септември 2024 г. ВАС окончателно отхвърли претенциите му да получи обезщетение от 132 828,57 лв. за имуществени вреди и още 8000 лв. за неимуществени заради отрязаните му през 2016 г. субсидии.

Дали Общинският съвет на Благоевград ще приеме план-програмата за развитието на читалище „Виртуален свят“ заедно с тези на останалите 10 читалища в общината, ще стане ясно на предстоящата сесия, на която предстои приемане на годишната програма за работата на народните читалища през 2026 г.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА