Благоевградчанинът Д. Бербатов гост на музикалната звезда Роби Уилямс

Рекордьорът по голове за националния отбор на България Димитър Бербатов отново привлече вниманието на феновете си. Този път не на терена, а пред… обектива. Нападателят се появи в компанията на световната музикална звезда Роби Уилямс, като двамата позираха за обща снимка.

Фотосът бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика вълна от коментари, пише „България Днес”. Почитатели на Бербатов и Уилямс не скриха възхищението си от неочакваната среща между спорт и музика. „Две легенди в една снимка“, гласят част от реакциите онлайн.

Бербатов, известен с любовта си към изкуството и културата, явно е посетил концерта на Роби в неделя вечерта на стадион „Васил Левски“, футболната ни звезда очевидно е имал достъп до бекстейджа, където се срещнал със световноизвестния музикант.





