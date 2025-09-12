Благоевградчанинът Й. Николов спечели кръг от балканското по джет ски в Царево

Благоевградският джет ски ас Йордан Николов спечели първо място в най-силната категория GP1 в „Гран При на Царево“, кръг от балканското първенство. Състезателят от Пиринско показа класата си със стартов номер 9 и се наложи над конкуренцията от България и Румъния. Челната тройка допълниха Валери Михалев и Йордан Иванов.

Й. Николов по трасето (сн. 1) и на почетната стълбичка (сн. 2)



Миналата година Й. Николов донесе на България бронз от Световната купа в Тайланд. Призьорите бяха наградени на церемония по време на Рибния фест в черноморския ни курорт, където получиха отличията си пред многобройна публика и под бурни аплодисменти. На награждаването победителят в най-силната категория бе придружен от своя син Ники, който помогна на баща си да вдигне високо поредното отличие.

РАДОСТ ВАСИЛЕВА





