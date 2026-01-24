Благоевградчанинът К. Илиев се разписа в Турция под проливен дъжд и буреносен вятър, съдия признава гол с ръка

Благоевградчанинът Костадин Илиев се разписа в Турция под проливен дъжд и буреносен вятър. Синът на емблематичния футболист на орлетата Стойне Илиев-Професора простреля противниковата мрежа за равенството 2:2 на „Монтана“ с косовския „Лапи“. Главният съдия скандализира спаринга, след като призна гол с ръка на косоварите, които по този начин предотвратиха загубата. Монтанчани доминираха през по-голямата част от мача, но противно на логиката и след детинска грешка на вратаря им Марсио да Роса в 18-та мин. Мухамет Хюсейни изведе „Липа“ напред в резултата. К. Илиев обаче върна своите в мача след само шест минути, а след още 10 пълния обрат направи завърналия се в състава Борис Димитров. Куриозното попадение с волейболен прийом, фиксирало хикса, бе дело на Мъргим Чърнавърни в 54-та мин., а арбитърът неглижира бурните протести на сините. След 70-та мин. темпото на игра спадна, след като и двамата треньори направиха доста смени.

„Много съм доволен от старанието на отбора. Всички футболисти в състава взеха участие. Особено добре играхме преди почивката. Имахме тренировка и днес, преди мача. Отделно от работата в мачовете, не изоставаме и физически“, коментира новият наставник на „Монтана“ Акис Вавалис.

Следващата проверка на К. Илиев и компания е в понеделник срещу румънския „Сепси“.

ТОНИ КИРИЛОВ