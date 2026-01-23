Благоевградчанин осъден на 3 г. условно и 20 000 лв. глоба за над 13 кг канабис, отгледан в наркооранжерия в с. Ощава

41-годишният Ал. Марков се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата за по-лека присъда

41- годишният благоевградчанин Александър Марков, който бе обвинен за незаконно държане на над 13 кг марихуана с цел разпространение и отглеждане на канабис в село Ощава, се призна за виновен и получи условна присъда. Той е сключил споразумение с наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград Мария Шапкова да понесе наказание от 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок и 20 000 лв. глоба. Споразумението е одобрено от окръжния съдия Маргарита Коцева в присъствието на двамата адвокати на обвиняемия. С определение на съдията е отменена мярката му „домашен арест“. Иззетото голямо количество марихуана, както и веществените доказателства – пръскачки , маркучи, сезал, ножици, ръкавици, везни, чували, найлонови пликове, вакумираща машина, използвани от наркодилъра за престъпната му дейност, подлежат на унищожаване. Припомняме, че дрогата бе разкрита при специализирана полицейска операция на 28 август 2025 г. в землището на с. Ощава. Криминалисти при ОД на МВР – Благоевград заловиха 41-годишния Александър Марков в момент на полагане на грижи за наркооранжерията. На мястото, обособено като нива, са открити засадени около 75 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, а в близост е установена и втора нива със засадени 60 канабисови растения. Двете ниви се напоявали от една поливна система, която е управлявана от Марков от намираща се в близост къща. В сградата са открити 3 бидона, съдържащи вакуум пакети и около 11,600 кг сух канабис. Под навес на къщата са намерени и два найлонови чувала, съдържащи общо около 1,800 килограма сух канабис, а в помещение в нея – около 500 грама сух канабис. При последвала проверка в апартамент, обитаван от Марков в Благоевград, са намерени 326 грама сух канабис, ел. везна и машина за вакуумиране, а в къща в с. Ощава, също ползвана от него, още 70 грама сух канабис, две ел. везни и машина за вакуумиране.

Въз основа на събраните доказателствата Александър Марков бе привлечен като обвиняем за две престъпления – държане и отглеждане на наркотични растения с цел разпространение. По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът му определи мярка „задържане под стража“, която впоследствие е изменена на „домашен арест“. В хода на разследването са назначени експертизи на иззетите наркотици. Сухият канабис от двете къщи и апартамента с общо нетно тегло от 13 204, 55 грама е на стойност 264 091 лв., а 165-те растения с общо тегло от 1967 грама са оценени общо на 39 340 лв.

По първото обвиненение по чл. 354, ал. 2 от НК – за държане на наркотиците с цел разпространение, Марков се е съгласил да бъде осъден на 3 години „лишаване от свобода“ и кумулативно предвидената глоба от 20 000 лв. По второто обвинение по чл. 354в, ал. 1 от НК – за отглеждане на канабис, е договорено наказание от 2 години и 5000 лв. глоба. Измежду двете наказания е определено като едно общо по-голямото, това от 3 години, изпълнението на което се отлага за срок от 5 години, считано от датата на влизане на споразумението в сила, както и 20 000 лв. глоба.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА