Благоевградчанин оценява съдиите на най-старото столично дерби „Славия“-“Левски“, орлетата дадени на понижен рефер за гафове в елита

На благоевградчанин е възложена деликатната задача да оценява реферите на най-старото столично дерби „Славия“-“Левски“. Тази вечер на „Овча купел“ ще звучи свирката на Васил Минев, а освен него под угрозата да попадне в епицентъра на гнева на босовете на белите Венцеслав Стефанов или на сините Наско Сираков е дипломираният физик от отделението по лъчетерапия на онкоболницата в областния център на Пиринско Крум Стоилов, на когото са възложени функциите на съдийски наблюдател. Асистенти на тъчлинията са Петър Митрев и Дарин Иванов, четвърти е перничанинът Любослав Любомиров, в „тъмната стаичка“ на ВАР сядат Венцислав Митрев и Мариян Гребенчарски. Гостуването на орлетата в Перник е поверено на понижения в ранг полусириец Васимир Ел-Хатиб, който навъртя доста месеци във второто и третото ниво на родния футбол след серията гафове в елита, но до името му продължава да се мъдри „FIFA VAR”.

Крум Стоилов Геро Писков Костадин Тановчев Николай Попниколов

Лансираният напоследък от Съдийската комисия на БФС юноша на „Пирин 2001“ Геро Писков получи пореден наряд в дебютния си сезон в Първа лига за неравностойния двубой между опашкаря „Септември“ и челника ЦСКА 1948 вчера в ранния следобед, спечелен от авиаторите с 4:1. С флагче в ръка на земляка си помагаше Костадин Тановчев. Главният арбитър отсъди дузпа за домакините в началото на второто полувреме, която Бертран Фурие пропусна, но се реваншира много скоро, изравнявайки резултата от игрова ситуация. С това се изчерпаха съпротивителните сили на хората на Славко Матич, които остават в зоната на директно изпадащите, докато червените от Бистрица поне за 24 ч. скъсиха изоставането си от лидера „Левски“ на 5 т.

Треньорът в детска академия „Хлапетата“ Николай Попниколов развяваше снощи знаменце в директната битка за място в челната четворка на ЦСКА и „Локомотив“ /Пд/. В завързания сблъсък във втория ешелон между „Локомотив“ /ГО/ и „Дунав“ отборите извежда на терена кюстендилецът Антонио Антов. Санданчанинът Венелин Иванов пък асистира на Иво Иванов в мача между дублиращите състави на ЦСКА и „Лудогорец“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ