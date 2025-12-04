Благоевградчанин оценява съдиите на най-старото столично дерби „Славия“-“Левски“, орлетата дадени на понижен рефер за гафове в елита

На благоевградчанин е възложена деликатната задача да оценява реферите на най-старото столично дерби „Славия“-“Левски“. Тази вечер на „Овча купел“ ще звучи свирката на Васил Минев, а освен него под угрозата да попадне в епицентъра на гнева на босовете на белите Венцеслав Стефанов или на сините Наско Сираков е дипломираният физик от отделението по лъчетерапия на онкоболницата в областния център на Пиринско Крум Стоилов, на когото са възложени функциите на съдийски наблюдател. Асистенти на тъчлинията са Петър Митрев и Дарин Иванов, четвърти е перничанинът Любослав Любомиров, в „тъмната стаичка“ на ВАР сядат Венцислав Митрев и Мариян Гребенчарски. Гостуването на орлетата в Перник е поверено на понижения в ранг полусириец Васимир Ел-Хатиб, който навъртя доста месеци във второто и третото ниво на родния футбол след серията гафове в елита, но до името му продължава да се мъдри „FIFA VAR”.
Лансираният напоследък от Съдийската комисия на БФС юноша на „Пирин 2001“ Геро Писков получи пореден наряд в дебютния си сезон в Първа лига за неравностойния двубой между опашкаря „Септември“ и челника ЦСКА 1948 вчера в ранния следобед, спечелен от авиаторите с 4:1. С флагче в ръка на земляка си помагаше Костадин Тановчев. Главният арбитър отсъди дузпа за домакините в началото на второто полувреме, която Бертран Фурие пропусна, но се реваншира много скоро, изравнявайки резултата от игрова ситуация. С това се изчерпаха съпротивителните сили на хората на Славко Матич, които остават в зоната на директно изпадащите, докато червените от Бистрица поне за 24 ч. скъсиха изоставането си от лидера „Левски“ на 5 т.
Треньорът в детска академия „Хлапетата“ Николай Попниколов развяваше снощи знаменце в директната битка за място в челната четворка на ЦСКА и „Локомотив“ /Пд/. В завързания сблъсък във втория ешелон между „Локомотив“ /ГО/ и „Дунав“ отборите извежда на терена кюстендилецът Антонио Антов. Санданчанинът Венелин Иванов пък асистира на Иво Иванов в мача между дублиращите състави на ЦСКА и „Лудогорец“.
СТОЙЧО СТОИЦОВ