Благоевградчанин, потрошил рулетка в игрална зала, осъден условно, плаща 1440 лв. за щетата

Благоевградчанин, потрошил рулетка в игрална зала, бе осъден условно и да заплати щетата. Екшънът станал на 18 ноември 2023 г. около 05.00 часа в игрална зала „Ефбет“ на ул. „Иван Михайлов“ №2. Вбесен, че не му върви и губи пари, Х.М. ударил по автоматична електронна рулетка и устройството спряло да работи.

Клиентът бил обвинен за това, че е повредил чужда движима вещ, което е престъпление по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс. Обвинителният акт е внесен в Районен съд – Благоевград и делото е разгледано от съдия Калинка Иванова. Подсъдимият Х.М. е признат за виновен и е осъден на 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, както и да плати на търговско дружество „Геймпром“ ООД 1440 лв., колкото е стойността на увреждането.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА