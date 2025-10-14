Благоевградчанин с купата за №1 на държавното по граплинг

Благоевградчанинът Костадин Христов заслужи купата за най-добър състезател на държавния личен шампионат по граплинг в Стара Загора. Боецът на домакините от „Атила“ триумфира и с титлата в кат. до 72 кг. Той победи последователно по точки Ивайло Казаков от „Архангел“ (Ст. З), Гео Гатев (Були Тийм Сф) и съекипника си Кадирджан Иса, а на финала се справи по идентичен начин с друг представител на старозагорския клуб – Даниел Дачев. Наградите на шампиона връчи президентът на българската федерация по ММА Станислав Недков. ДЛШ по граплинг беше и квалификация за определяне на националния отбор за участие в европейско първенство за всички възрастови групи, което е от 13 до 16 ноември в Шяулиай (Литва).

К. Христов е „взел гърба“ на поредната си жертва в старозагорската зала Шампионът с треньора си в „Атила“ Ив. Георгиев Благоевградският боец току-що е награден от Ст. Недков

ИВАН ДИМИТРОВ