Благоевградчани вдигнаха ръце от дрифтъри, полицията не взима мерки

Десетки сигнали без ефект на тел. 112 провокираха саркастична шега на екссъветника Кирил Илиев по адрес на шефа на ОДМВР

Десетки сигнали на тел. 112 от живеещи в най- новия квартал на Благоевград, над бившата печатница, за шумно шофиране с висока скорост и умишлено свистене на гуми в тъмната част на денонощието провокираха миналата вечер саркастична забележка по адрес на шефа на ОДМВР от бившия общински съветник Кирил Илиев. С провокативно видео той предупреждава полицейския шеф да не се мярка в района по това време, ако не иска да си има неприятности.

От няколко години благоевградчани са вдигнали ръце в невъзможност да се справят с дрифтърите. Въпреки многобройните сигнали трайно решение на проблема до момента няма. Преди около 5 г. по време на управлението на кмета Румен Томов, който живее в района, бяха поставени на няколко места по ширината на улицата гумени ограничители на скоростта, но се оказа, че те не спират демонстрациите на дрифт шофиране.

Колата, заснета от К. Илиев, и трасето, указано от него в сигнала към полицейския шеф

„Това се случва в квартала ни почти всяка вечер, но допълнителният проблем тук е липсата на тротоари. В района живеят много семейства с малки деца и родителите няма къде да бутат количките освен по уличното платно. Дрифтърите обаче не се съобразяват с пешеходния поток, като настъпят педала на газта“, коментира пред вестник „Струма“ причината да разбуни общественото мнение Кирил Илиев.

Неуместната шега с полицейския шеф обаче уцели в десетката болния проблем на стотици благоевградчани, които от години се опитват да озаптят без успех неколцина нарушители на реда. „След няколко сигнала на тел. 112 в предния управленски мандат внесох предложение в общината за справяне с проблема, но се оказа, че общинската управа няма компетенциите да реагира, тъй като те са вменени със Закона за движението по пътищата на полицията. Три- четири са местата в града, предпочитани за дрифтене, и предполагам, че полицията е наясно с локациите. Засилено полицейско присъствие ще ги отучи да го правят в жилищната зона. Проверка на фаровете и гърнетата на автомобилите и завеждане на отчет на тези, които не отговарят на нормите за сила на светлината и на звука, би решило в съществена степен проблема. В противен случай тормозът ще продължи“, коментира Кирил Илиев.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА