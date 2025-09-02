Благоевградчани в центъра на 3-дневно емоционално изживяване между върховете на изкуството и пещерните дълбини

Природа, история, култура, изкуство и поглед към България откъм северната ни съседка Румъния, и всичко това – само за 3 дни, препълниха с впечатления и спомени група благоевградски екскурзианти, предпочели да сменят популярната лятна дестинация и вместо към Гърция да направят опознавателна обиколка на родния Северозапад.

В кратката, но повече от съдържателна обиколка, бяха включени посещение на „Набуко“ на Русенската опера, изнесена под уникалните Белоградчишки скали, както и на видинския панаир с демонстрация на древни български бойни изкуства в крепостта „Баба Вида“. Изморителната разходка из пещерите Леденика и Магурата бе умело компенсирана с дегустация на вино в чаши от по 300 мл, както и с отдих в румънското градче Калафат, чиито невъзможно прави улици без никакви кръпки и разхлопани тротоарни плочки никога няма да бъдат забравени от екскурзиантите ни. Допълнителен бонус бе неочакваната среща с младоженци до пещерата Леденика, на която туроператорът Здравка Чимева реагира спонтанно – веднага извади знамето на благоевградското сдружение „Ние, жените“ и снима щастливите влюбени с него и българския трибагреник.

Незабравимото пътешествие всъщност бе помрачено от 2 катастрофи с жертви, на които попаднаха пътуващите. И двете бяха на българска територия, в резултат от липса на регулация по международните ни пътища. Грозната гледка на смачкани ламарини и вече ненужни болнични носилки върна спомените на благоевградчани към Калафат и организацията на движението в Румъния и за пореден път повдигна въпроса докога българите ще падат курбан заради безхаберието на управляващите и липсата на 1-2 пътни знака на обща стойност под 100 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





