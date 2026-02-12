Благоевградчани масово търсят кокошки носачки, купуват яйца по 5 евро кората

Производител прогнозира: Ще има поскъпване,преди давах на работницитепо 120 лв.на ден, а сега по 70 евро

Благоевградчани масово търсят да си купят кокошки носачки и вземат по няколко кори яйца за по 5 евро, това установи вчера репортер на „Струма“ на животинския пазар. Впечатление направи, че от някогашното тържище, изпълнено с живот и привличащо стотици търговци и производители, не е останало почти нищо освен две сергии с железни и земеделски инструменти, два буса с яйца и фураж, и мъж с автомобил, продаващ зайци.

„Това вече не е никакъв пазар. Откакто въведоха забраната за продажба на животни, всичко се разтури. Ето, и хората с железарските работи идват чак от Самоков, а я продадат една дръжка за лопата, я не“, коментираха малцината минувачи.

Купувач оглеждаше яйца по 6 и 7.5 евро кората

Че все по-малко хора отглеждат каквото и да е, защото не искат да мизеруват, заключи с горчивина Георги от Пороминово, който бе натоварил в багажника на колата си десетина зайци, родени на 27.12.2025 г., и две гугутки. Разказа, че продава зайчетата за по 10 евро, но от ден на ден все по-трудно се намират купувачи.

„Имам към 40 заека, но почти няма клиенти, въпреки че не съм вдигал цените. Ще кажа на жена ми да разчисти фризера, да ги заколим и да се приключва“, закани се мъжът.

Георги от Пороминово в разговор с „глобяващите“

В това време на пазара пристигна джип с двама мъже, които част от присъстващите под сурдинка нарекоха „глобяващите“, а не „проверяващите”. Последва бърз обход на няколкото „обекта“, като Георги, който така или иначе не беше продал нито едно зайче, бе посъветван да си ходи, тъй като нарушавал забраната.

„Може да сложиш една табелка на колата, че продаваш зайци, а който иска, да дойде до вас и да си купи”, отправиха препоръка „глобяващите“.

„То тук никой не купува, пък камо ли да дойде у нас“, отговори мъжът от Пороминово, след което се качи на колата и си тръгна.

С уточнението, че не желае да дава информация, нито да бъде снимана, производителка от Дупница лаконично разясни, че цената на яйцата не се е вдигнала. В зависимост от големината една кора, тоест 30 бр., от по-големия размер е 7.50 евро, или по 0.25 евро бройката. По-малките пък са 6.00 евро на кора, или по 0.20 евро единична цена.

„Има ли кокошки носачки?“, бе най-честият въпрос, който хората отправяха към производител от Дупнишко. Самият той търпеливо обясняваше, че се очаква първите кокошки ярки /б.р. започващи сега да снасят/ да бъдат пуснати в края на февруари, като ще се продават директно на място във фермата.

„Засега намерението ни е цената да е 11 евро, което е по-скъпо средно с 0.50-1 евро в сравнение с миналата година. Иначе фуражът си е както сега – 20 кг за 20 лв., или 11.10 евро. Яйцата са от 5 до 7 евро кората в зависимост от големината“, разясни производителят, пред чийто бус имаше множество празни кашони, а хората купуваха по една, две, че и повече кори с яйца. На Фейсбук страницата на птицефермата е публикувано, че от 20.02. стартира продажбата на ярки, които са излюпени през октомври и през март ще започнат да снасят. Има и множество запитвания от цялата страна дали се правят доставки с куриер и някои още отсега са „резервирали“ от 5-6 до 150 ярки.

А на въпроса очаква ли се поскъпване, производителят отговори откровено: „Няма как, още повече че всички разходи, като се започне от тока и се стигне до заплатите, се вдигнаха. Ето например преди давах на работниците по 120 лв. на ден, сега надницата е 70 евро“, аргументира се производителят.

Хора имаше само около буса с яйцата и фуража

Маргита зад сергията с яйца и картофи на общинския пазар



Проверка показа, че и на общинския пазар в Благоевград има яйца, с цена от 7.70 евро кората.

„Аз лично имам 30 кокошки, продавам яйцата по 0.40, 0,50, 0,60 евро, защото има и по-големи, и по-малки“, сподели Маргита от Кюстендилско. Възрастната жена бе изкарала на сергия и картофи по 0.92 евро, плетени чорапи, буркан кисели краставички за 2,5 евро, шишенца с доматен сок… Призна, че идва и мръзне на пазара, защото е на минимална пенсия, и допълни, че яйцата са най-продаваната й стока.

А дали и с колко е поскъпването, всеки може сам да прецени. Така например през 2021 г. проучаване на „Струма“, показа, че яйцата тогава са били по 0.20 лв., а кокошките по 11 лв.

„Преди ги продавахме по 12 лв. бройката, сега са по 15 лв., и общо взето, който е докарал кокошки носачки, всичко е продал“, коментира в началото на месец март 2023 г. търговец на животинския пазар, като по това време яйцата бяха между 0.30 и 0.47 лв.

„Изобщо не се затормозявам, не водя статистика и не правя сравнения, тъй като всичко е с нови цени – нагоре“, категоричен бе управител на хранителен магазин в отговор на въпрос колко са стрували яйцата по това време миналата година.

Част от цените на яйцата в хранителните вериги /сн. 6, 7/ и публикацията в социалните мрежи, която предизвика коментари /сн. 8/



Междувременно преди дни в социалните мрежи се появи следната публикация: „Днес моят партньор ми изпрати тези цени на яйцата от *****. Та колко трябва да струват домашните селски яйца за консумация според вас?“.

Въпросът веднага предизвика дискусия, започната от Petar Todorov:

„Ние три години отглеждахме стотина кокошки и в сряда ги продавахме. Изкaрвахме заплатата на жената, но въведоха скапани закони и спряхме. Едно яйце струва толкова, колкото клиентът е готов да даде. И никой не те пита какво ти струва това. Сега пак си имам кокошки, но само за нас и родата. В България се намира начин да бъде унищожено всяко семейно малко стопанство, както и всичко в икономиката ни досега”.

Отговорите и дебатите не закъсняха:

„Напълно ви разбирам. Така аз се отказах да произвеждам ранни краставици и домати. Никой не го интересува колко въглища и ток си изгорил и колко нощи не си спал покрай печките. Трябва да са по-евтини от веригите, щото съм директен производител. А че във веригите са от южни страни, няма значение. За качество не говоря. Това не ги интересува. Само кряскат по фейса, че искат българско, но тичат към вносните. Северна България не може по климат да се сравнява с Южна, а камо ли с Южна Турция или Гърция”, коментира Руси Лаков.

„Домашните яйца трябва да са по-скъпи, защото: птиците се отглеждат на свобода, снасят според цикъла си, хранят се с малко по-изчистена храна, ядат трева и други. Вкусът на домашното яйце е превъзходен! Клетъчно отглежданите носачки не виждат слънце, съставът на такова яйце е различен от домашното. Съдържанието на омега 3 в такова яйце е минимално или липсва. Осветлението в такива помещения се изключва на 6 часа, за да се стимулира яйцеснасянето. Такива кокошки снасят по два пъти в денонощие! За храната няма какво да кажа, то е ясно. Форсажът е много сериозен при клетъчно отглежданите. Така че да отиват в ***** и хич да не помислят за домашни яйца хората, които не намират разлика в яйцата“, включва се и Elena Rangelova.

„Този въпрос е спорен. Не трябва да се вземат цените от веригите за сравнение. Качеството на повечето от домашните производители безспорно е много по-добро. Но! Стопанинът на село няма тия разходи като веригите за логистика и съхранение. Да не говорим и през колко ръце минават стоките там. Там става въпрос и за покупка на огромни количества. Всеки стопанин трябва да си направи собствена калкулация на разходите и оттам да изходи при образуване на себестойността и печалбата. Има значение и с каква цел отглежда кокошки – за собствени нужди и да продава излишъка, или да прави бизнес с яйца. Стопанинът на село трябва да бъде разумен с цената, защото това е бързооборотна стока и целта е да са пресни. С получените суми от тези дребни продажби той да подпомогне разходите си за отглеждане и домакинството, а не да мисли колко да спечели. Не може да гледаш 15 кокошки и да искаш бутикови цени за тях. И не е важно колко ще искаш, а колко ще ти дадат. Има един принцип в пазарната икономика и той важи за абсолютно всички – една стока струва толкова, за колкото можеш да я продадеш!!!

Ако някой има намерение да ми каже „гледай си за по-евтино“, го контрирам отсега. До миналата година гледах, знам колко струва всичко. Към днешна дата цена за брой яйце от 25-30 цента е разумна цена. Покрива разходите и остава. От там нагоре е нереално желание за печалба“, пише Iliya Vlaev.

Коментиращите правят и сравнения между цените и заплатите в Германия и България, има и мнение, че села вече няма, затова хората ще купуват градски яйца, снесени на подовата настилка в мазето. Изказват се иронични предложения, че е най-добре яйцата да станат по едно евро бройката…

„Аз пък друго се чудя. Яйцата бяха 25 ст. на 600 лв. минимална заплата. Сега заплатата е 1200 лв., а яйцата 1 лв. (0.50 евро). Заплатата е вдигната двойно, яйцата четворно. И не само с яйцата е така. Аз не споря кой за колко продава труда си. Всеки си има цена, ама заплатата бе, хора, това е проблемът и всеки мрънка, ама не отива да отупа ония деребеи! Та там е проблемът – европейски цени, български заплати! Кажете сега, че не е вярно?!”, казва Жулиана Ст.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА