Благоевградчани обраха първите награди на дуатлона „Мусала Екстрийм“

Непобедимите: адвокат Васил Васев, военният снайперист Борис Чергарски и съдебният охранител Стоилко Календерски, се втурват към следващото предизвикателство – триатлона „Лъвско сърце”

Благоевградчани обраха първите награди в състезанието по планинско бягане и колоездене „Мусала Екстрийм дуатлон“, който се проведе през уикенда. Оспорваната надпревара стартира с преодоляване на сериозна денивелация от Боровец до връх Ястребец. Любителите на планинското бягане можеха да изпитат възможностите си в две дистанции – дълга от 38 км с 2200 м денивелация и къса от 16 км с 1000 м денивелация, като таксите за участие варираха между 70-90 лв. Отборът на благоевградчани „XCR RADO” наложи тотална доминация в оспорваната надпревара. Железният ултрамаратонец адвокат Васил Васев и този път показа, че е №1 в категорията над 40 години за мъже и грабна първа награда в тежката дистанция от 38 км бягане.

„Брутален вятър по изкачването, панорамни и зашеметяващи гледки от покрива на Балканите – връх Мусала, невероятни горски пътеки след хижа „Марица”… Това беше битка, но и истинско приключение! След 6:45:23 часа финиширах 1-ви в дългия дуатлон (38 км бягане + 40 км колоездене)”, сподели адвокат Васев.

На първо място се класира и снайперистът от военното поделение Борис Чергарски. Първа награда грабна и охранителят на известен нощен клуб Стоилко Календерски-Скорпи, който отвя участниците в тежка категория.

Тройката на непобедимите от отбор „XCR RADO” – Благоевград обра първите награди ( сн.1,2,3) сн.3

Второ място на дуатлона завоюва IT специалистът Сашко Топузов. Отлично представяне без падания направи съдебният охранител Максим Костадинов-Верстапен.

„И както пеят феновете на „Пирин” /Благоевград/, Благоевград за Вас е пак Париж“, обобщи мега успеха на благоевградския отбор адвокат Васил Васев. След заслужената победа пиринци си дадоха кратка почивка, преди да се втурнат в следващото състезание – триатлона „Лъвско сърце“ на морето, който включва плуване, бягане и колоездене. Там тройката на непобедимите: адвокат Васил Васев, военният снайперист Борис Чергарски и съдебният охранител Стоилко Календерски, ще бъдат в една щафета.

