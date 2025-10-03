Благоевградчани: Парк Бачиново остана без лебеди, къде са красивите птици?

Къде са белите лебеди от езерото в парк Бачиново? Този въпрос си задават благоевградчани от известно време, изненадани от липсата на

грациозните птици. В езерото плуват само патици, а двойката бели лебеди ги няма. Репортер на „Струма“ потърси за информация шефа на общинското предприятие „Чистота“ Васил Бачев, според когото последният бял лебед е умрял преди няколко месеца.

До пролетта на 2024 г. в езерото имаше двойки бели и черни лебеди Сега в езерото има само диви патици

„През лятото, заради намаляване на водния дебит на езерото бяха спрени водните колела с формата на лебеди. В езерото сега има само патици и към момента не е обсъждан вариант за закупуване на лебеди”, заяви Васил Бачев.

Васил Бачев Иван Василев

Припомняме, че последно през март 2024 г. в езерото се засели двойка черни лебеди, след като през февруари един от предишната двойка почина. Тогава община Благоевград предприе незабавни действия и осигури нова двойка. По това време двойката бели лебеди се сдоби с потомство, като малките птици бяха изолирани за кратко време, докато укрепнат. Оказва се, че тихомълком за една година езерото е останало без красивите птици.

„От вас научвам, че лебедите ги няма. Може да са изядени от кучета, които са най-защитените животни. От нашето дружество подсигуряваме периодично диви патици за развъждане“, заяви Иван Василев, председател на Ловно-рибарското дружество „Сокол-1911“ в Благоевград.

Припомняме, че в миналото имаше няколко нападения над лебеди. През зимата на 2019 г. двойката черни лебеди бяха открити мъртви, а камерите за денонощно видеонаблюдение в района бяха заснели лисица край езерото. Най-драстичният случай е преди 3 години, когато 17 диви патици бяха застреляни в парк Бачиново. Служители на общинското предприятие „Биострой“ бяха предали записите от видеокамерите на полицията.

Последно през месец юни тази година се появи сигнал за две мъртви патици на езерото в благоевградския парк Бачиново, който разтревожи жителите на Благоевград.

„Езерото бавно се превръща в блато, нивото е паднало с поне половин метър, водата е станала кафява, а зловонието започва да става нетърпимо. И всичко това, защото притокът на прясна вода към езерото по някаква причина е преустановен“, алармира тогава в социалната мрежа благоевградският разследващ полицай Кирил Карликов. Причините за изчезването на лебедите със сигурност са комплексни, но от липсата им губи парк Бачиново, чиято емблема бяха доскоро красивите птици.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА