Благоевградчани посрещнаха новата 2026 година под открито небе пред голямата сцена в коледното градче, където се извиха дълги хора

Благоевградчани изпратиха старата 2025 и посрещнаха новата 2026 година под открито небе пред голямата сцена в коледното градче, където се извиха дълги хора.

Кметът Методи Байкушев поздрави присъстващите и пожела здраве и успехи.

„През последната година усетихме завръщането на чувството за общност. Сякаш то си беше отишло и сякаш си мислехме, че е невъзможно – невъзможно е докато не го направим. Пожелавам от сърце да усетим отговорността и да знаем, че всичко в нашата държава зависи от нас самите. Малките дела на добрина, на милост на отговорност, на спазване на закона – нека да имаме силите да го изпълним“, каза кметът.

В празничната програма, организирана от Община Благоевград, участие взеха местни популярни изпълнители. Публиката се наслади на гласовете на модерната поп и джаз изпълнителка Преслава Кръстева, солиста на Ансамбъл „Пирин“ и емблематичната певица Стойка Германова, фолклорния дует с автентични двугласни обработки Бисера и Лидия и доайена на македонската фолклорна песен Карамфил Божиков.

Водещ на новогодишната вечер беше колоритният актьор Виктор Кападжиев.

И тази година в програмата на Община Благоевград не бе използвана пиротехника, с цел опазване на деца, животни и чистотата на въздуха, но от Община Благоевград бе подсигурен бенгалски огън, който допринесе за празничната атмосфера сред присъстващите.