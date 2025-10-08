Благоевградчани принудени да тичат до кадастъра за идентификатор на имота си, преди да подадат новите декларации за изчисление на такса смет за догодина

Опашки се извиха пред гишетата на „Местни данъци и такси“, данните трябва да са валидни към 30 септември т.г., напомни директорът Иво Николов

„Идете на другото гише, тук ще се забавим“, това бе най-често използваната реплика вчера на партера на община Благоевград пред фронт офиса на дирекция „Местни данъци и такси“. Там от 1 октомври се подават декларации, на база на които от 1 януари 2026 г. ще се изчислява годишният размер на такса битови отпадъци по брой ползватели на имотите. Опашки имаше пред всички гишета, дори и в обедната почивка, когато работеше само едно, но служителките търпеливо и спокойно обясняваха и помагаха на хората да са изрядни при попълването на документите. Част от гражданите взимаха празни бланки да ги попълнят вкъщи, други чакаха спокойно реда си да подадат вече попълнените декларации, някои нервничеха, че хората пред тях бавят опашката с допълнителни въпроси, други решаваха да се върнат по-късно през деня с надежда, че ще чакат по-малко.

Директорът на оирекция „Местни данъци и такси“ Иво Николов отговори на част от притесненията на благоевградчани във връзка с попълване на новите декларации



„Не бързам за никъде, дошла съм на тоя вятър дотук да си подам декларацията за определяне на такса смет и ще почакам“, нареди се последна на опашката възрастна дама.

Нейна позната обаче нямаше същото търпение: „Не знам защо служителите обясняват толкова подробно на хора, които не са си направили труда да проверят какви документи са им нужни, преди да застанат на гишето“, негодува тя и коментира, че се чуди дали си струва да си губи времето в чакане с попълнената вече декларация.

На въпрос на репортер на „Струма“ дали са се затруднили при попълване на декларацията, и двете жени отговориха отрицателно, но изразиха недоволство, че данните, които се изискват, повтарят вече декларирани преди години в имотните декларации.

„Не ми е ясно защо ни искат всички данни за имота, като ги имат вече от декларациите ни от 1998 г. ?!“, коментира едната пенсионерка и като показа попълнената от нея бланка, продължи: „За какво трябва да вписваме и идентификатор на имота?! Аз съм геодезист и знам как какво е, но много хора не знаят. Една съседка например ме пита дали в тая графа да посочи броя на кучетата и котките, които гледа. Аз се обадих на колегите в кадастъра и те ми дадоха идентификатора на нашия блок, но защо трябва да се разкарват хората до там, да губят време, а не всички са като нас, пенсионери, за нещо, което и служебно общината може да си получи?! Попълних като ползватели само мен и съпруга ми, дъщерята, която живее в Америка, не съм я писала“, обясни възрастната геодезистка.

На съседното гише чакаше юристката Евелина Димитрова: „Първо ще подам декларации за имоти, които не ползвам, за да не ме таксуват и за тях, а след това ще попълня и новата бланка. Току-що я взех и след малко ще я разгледам, срокът за подаването й е до 31 декември“, обясни тя.

До ранния следобед вчера пред гишетата на партера имаше опашки



Жената след нея попита откъде да се сдобие с идентификатора на имотите си, а служителката я насочи към Териториалния кадастър в Благоевград. „Справката е безплатна“, обясни тя, а на въпрос какво ще стане, ако остави графата празна, отговорът бе, че служителите са предупредени да не приемат декларации без попълнен идентификатор.

Мъж от опашката шумно негодува заради бавенето: „Не е нормално да не си знаете идентификатора, все едно да не си знаете ЕГН-то. Ако жилището ви е купено скоро, в нотариалния акт го пише, ако не, ще отидете до кадастъра“, реагира остро той.

„Как да декларирам жилището, което не ползваме, но притежаваме?“, попита следваща дама на опашката. „С декларация, че имотът не се ползва“, бе отговорът. „Това важи ли и за други 2 имота в регулация, в които сме 15-ина съсобственици и си плащаме за тях данъци?“, продължи да пита жената. „Да, но всички трябва да се подпишат по отделно в декларацията“, отговори общинската служителка. На въпрос как да процедират собствениците на имот, ако член на семейството им с постоянен адрес на него е в чужбина, отговорът бе: „ Не се вписва като ползвател“. Собственици на имот пък, които живеят в чужбина и не го ползват, също следва да подадат декларация, че не ползват жилището, в противен случай ще бъдат таксувани, стана ясно от зададен пореден въпрос.

Част от въпросите на благоевградчани във връзка с декларирането на броя на ползватели на имотите репортер на вестник „Струма“ зададе на директора на дирекция „Местни данъци и такси“ Иво Николов. Ето какво обясни той:

„Декларациите се подават от собственик на имота. Той трябва да попълни броя на ползвателите, независимо дали те са съсобственици или например наематели. За предприятията и учрежденията ползвателите са наетите лица. Декларацията може да се подаде в сградата на общината на хартиен носител или по електронен път. Самата декларация е заимствана от тази за деклариране на недвижимите имоти и повечето граждани са попълвали вече такава. Различното е, че сега трябва да се посочи броят на ползвателите. Всъщност има дублиране на част от информацията, но предвид това, че в годините не всички собственици са декларирали идентификатор и точен адрес, има вероятност да се получи некоректно определяне на такса смет, затова е хубаво тези данни да се актуализират. Най-важното е, че броят на ползвателите, който се посочва, трябва да е към 30 септември 2025 г., тъй като тази величина е променлива. В едно предприятие през годината може да има текучество и различен брой работещи, както впрочем и на регистрираните по настоящ адрес физически лица. Срокът за подаване на декларацията е до 31 декември, но данните в нея трябва да са валидните към 30 септември, иначе ще се получат разлики. В бъдещата наредба, която предстои да се приеме от ОбС до края на годината, вероятно ще се определи реда и начина на промяна на тази дата“, каза Иво Николов.

На въпрос как ще се процедира, ако собственик не подаде декларация той обясни: „Администрацията ще определи служебно броя на ползвателите на база на информация, с която разполага от служебни и публични регистри. ОбС също може да приеме норматив, по който да се определи такса смет в този случай, но това предстои да се обсъжда. Предложения ще се приемат и от граждани и организации, след като проектът на наредба се обяви за обществено обсъждане. Хубаво е да се подаде декларация, когато ученик или студент има настоящ адрес в друга община, но постоянният му адрес е в Благоевград, за да не бъде таксуван като ползвател“.

На въпрос ще се таксуват ли и как македонските граждани, регистрирани на частни адреси в общината Иво Николов коментира: „Правилото е да се таксуват по настоящ адрес, така че собственикът си носи съответната отговорност. След като е приел да се регистрират на адреса му други лица, ще може да плаща и такса смет, това е негов избор“.

Таксуването на лица на служебни адреси също предстои да се уреди в новата наредба, допълни той.

На питане дали живеещите в чужбина имат възможност да изпратят по пощата декларации, че не обитават жилищата си в Благоевград той отговори утвърдително: „Може да бъде изплатена чрез лицензиран пощенски оператор, ако лицето няма електронен подпис. Другият вариант е по електронен път чрез системата за сигурни електронни връчвания чрез ПИК код на НАП или ПИК на НОИ, а третият вариант е с електронен подпис на електронната поща на общината“.

На въпрос задължително ли е попълването на идентификатора на имота, директорът на „Местни данъци и такси“ обясни, че е в интерес на собствениците да го по направят. „Регистърът на кадастъра е публичен и гражданите следва да имат достъп до него. Ако не го попълнят, ще го направим служебно, но после да не се изненадат, ако има разминаване между идентификатор и адрес, и на лицата, които са регистрирани на него“.

За начина на определяна на такса смет за заведенията, хотелите, предприятията и учебните и детски заведения Николов коментира само, че също ще е на брой ползватели, което се определя от леглата, местата за консумация и броя на учениците или студентите, като тепърва предстои да се реши дали ще има диференциране на размера на таксата за различните категории, или тя ще бъде обща.

Репортер на „Струма“ се свърза вчера по телефона с благоевградския Териториален кадастър с опит да получи идентификатора на имот, но женски глас обясни, че това може да стане само на място в офиса.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА