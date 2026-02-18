Благоевградчани с бронзовата отборна купа и индивидуална титла на държавното по бойно самбо

„Самбо Дети“ (Бл) заслужи купата за трето място в отборното класиране на държавното първенство по бойно самбо в Панагюрище. С най-голям принос за успеха е националът Емил Незиров, който триумфира в кат. до 71 кг. Световният вицешампион от гоцеделчевското с. Кочан нямаше никакви проблеми по пътя към титлата, а някои от съперниците му предпочетоха да не излизат срещу него. Той посвети успеха на приятелката си Елена Юрукова, като обясни, че тя е човекът, който го подкрепя и му помага да поддържа на ниво мотивацията си в тренировките и състезанията. Сребро спечели Николай Митов (64 кг), а с бронз се окичи Митко Угринов (58 кг).

Треньорите на благоевградския клуб Д. Парасков (с купата) и Ив. Парасков заедно с Н. Митов, Е. Незиров и М. Угринов (отляво надясно горе) след награждаването Световният вицешампион от Кочан бе подкрепен от приятелката си Е. Юрукова в панагюрската зала Д. Парасков, Ив. Янков, Н. Митов, М. Угринов и Ив. Парасков след турнира по спортно самбо

Благоевградският тим се представи отлично и на държавното по спортно самбо, където остана четвърти отборно, само на 1 т. от третата позиция на почетната стълбичка. Вицешампион в кат. до 58 кг е М. Угринов, трети са Иван Янков (+98 кг) и Н. Митов (64 кг), а точки за отборната надпревара добавиха още Йоан Паланкалиев (71 кг), Любомир Бакалски (64 кг) и Петър Симонски (58 кг), които са пети. Част от съдийския апарат на проявата бе шефът на „Самбо Дети“ Иван Парасков, носител на Световната купа по самбо за 1982 г., а синът му Даниел Парасков реферираше схватки и в двата турнира.

ИВАН ДЕЛЧЕВ