Благоевградчанка взе сребро от държавното по триатлон в Пловдив

Благоевградчанката Анастасия Пейчева спечели сребърен медал от държавното първенство по триатлон в Пловдив. Състезателката на „Космос“ (Сф) измина олимпийската дистанция от 1,5 км плуване, 40 км колоездене и 10 км бягане за 2:07.11 часа и заслужи 150 евро от наградния фонд. Титлата и 250 евро грабна Мира Георгиева от „Три Тийм София“ с време 2:05.59 ч., а с бронза се окичи съекипничката на вицешампионката – Наталия Карадех (100 евро), която пребори трасето за 2:19.24 ч. в проявата се включиха 10 представителки на 7 клуба. С челното си класиране под Тепетата Ан. Пейчева продължава отличния сезон, след като през юли заслужи злато от държавния шампионат в спринтовата дистанция (750 м, 20 км, 5 км) в Русе.

Благоевградчанката на почетните стълбички в Пловдив и Русе Ан. Пейчева (вляво) набира скорост под Тепетата

ИВАН ДЕЛЧЕВ





