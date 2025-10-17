Благоевградчанка игра на световно по спортни танци, таланти на „Импулс“ с 3 първи места в Копер

Благоевградчанката Никол Милчева участва на световно първенство по спортни танци за юноши и девойки в Кишинев (Молдова). Състезателката на „Импулс“ (Бл) и нейният партньор Маттия Маркучи представляваха Италия и влязоха в Топ 24 на планетата в своята възрастова група. Тандемът демонстрира качествата си в стандартните танци, а класирането на 24-та позиция е сериозен успех, защото двойката бе формирана едва преди 10 месеца и постоянно пътува между България и Италия по време на подготовката си. Междувременно талантите на „Импулс“ Марио Димитров и Йоана Миндова спечелиха 3 първи и второ място на международния турнир за деца в Копер (Словения).

Й. Миндова и М. Димитров с българския трибагреник в Словения

Възпитаниците на треньорката Десислава Петачка впечатлиха съдиите с огромното си желание за изява и обраха аплодисментите на публиката.

ИВАН ДЕЛЧЕВ