Благоевградчни питат: Предстои ли масова дерегистрация на лица с двойно гражданство в пограничните райони заради новата формула на такса смет на брой ползватели на имот?

Ще се начислява ли такса смет на регистрираните в пограничните населени места северномакедонци с двойно гражданство и как ще се отрази новата формула на изчисление на таксата по брой ползватели на имот на джоба на собственика, този въпрос задават в редакцията на вестник „Струма“ благоевградчани в седмицата, в която на заседания комисиите на местния парламент одобриха предложения от кмета Методи Байкушев нов подход за начисляване на такса битови отпадъци от 1 януари 2026 г. Притесненията на мнозина са породени от регистрираните на адреси в благоевградските села и в областния център на Пиринско близо 26 000 души с двойно гражданство. Ще се наложи ли собственикът на имота да плаща такса смет, ако на него са регистрирани по настоящ адрес още 5-10 души, и при подаване на декларация за брой ползватели длъжен ли ще е да ги дерегистрира, или ще е нужно само да декларира, че имотът се обитава от членовете на семейството му. Отговорът на тези въпроси потърси вестник „Струма“ дни преди новият модел на таксуване за битови отпадъци да се утвърди от местния парламент и преди да е предложена нова наредба, която да регламентира всички детайли по сметосъбирането, сметоизвозването и третирането на боклука след Нова година и цената на услугата за гражданите и бизнеса.

След фрапиращия случай преди години с регистрирани към 600 македонци на трафопост в с. Бело поле, преди 10-ина години държавата предприе мерки, като ограничи възможностите за адресна регистрация в имоти за задоволяване на жилищни нужди, като дори ателиетата отпаднаха от възможностите за регистриране.

Пламен Червенков

Репортер на „Струма“ потърси коментар по казуса от директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация – Благоевград Иво Николов. Той заяви, че всеки гражданин във всеки момент може да направи справка дали в имота му има регистрирани други лица и всеки е длъжен да знае какво се води на адреса му. Според него, като подаде заявление за брой ползватели, собственикът на имот ще трябва да заличи регистрациите на лицата, които реално не живеят там, в противен случай ще му бъде начислена такса смет и за тях. „В противен случай ще влезе в конфликт с данните в публичните регистри и декларацията няма да отговаря на истината. Ако на един адрес не живеят лица, които фигурират в публичен регистър, това е подвеждащо и поводът е добър да се „изчистят“ подобни въпроси. Данъчно задълженото лице е собственикът на имот, не наемателят. Затова въвеждаме декларативния подход и в интерес на хората е да подадат декларации, особено в случаи със студенти, учили в други населени места, където са били регистрирани“, обясни Иво Николов. Той наблегна, че тепърва предстои да се обсъжда нова наредба, която да регламентира в детайли сметосъбирането и таксуването на граждани и фирми, и до приемането й тя може да се допълва и променя.

На въпрос дали собствениците на имоти са длъжни да дерегистрират лица, които не живеят в тях по настоящ адрес до края на годината, Иво Николов обясни: „По всяко време може да се направи дерегистрация, както при подаване на декларация, така и по всяко време на годината, а такса смет ще им се преизчисли на брой ползватели на имота и хората няма да бъдат ощетени. Процесът е динамичен и всеки има право да коригира промяна на обстоятелства, като за това законодателството дава достатъчно възможности“, каза директорът на дирекция „Местни данъци и такси“.

Част от кметовете на малките населени места в общината признаха, че все още не са наясно как ще се начислява при тях такса смет, и коментираха, че чакат решенията на общинските съветници на сесията на ОбС. На въпрос дали регистрираните в селото с двойно гражданство над 5800 македонски граждани ще натоварят с такса смет собствениците на имотите, в които е адресната им регистрация, кметът на едно от най-големите благоевградски села Логодаж Пламен Червенков, който е и сред управниците с най-солиден стаж в общината, коментира: „Не виждам как новата формула за начисление на такса смет по настоящ адрес ще се отрази на собствениците на имоти, на чийто адрес са регистрирани македонци с двойно гражданство, защото тяхната регистрация в България е по постоянен адрес. Настоящият им е в РС Македония, където фактически живеят, както всъщност и много българи живеят в чужбина, но не са заличили адресите си в България“. Кметът на Логодаж подчерта, че според него е изключително важно хората да попълнят декларация за брой ползватели, в която да посочат лицата с постоянен и временен адрес на имота им, за да може общината на тази база да изчисли обективно таксата смет.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






