Благоевград влиза в топ 6 с най-скъпи таксита в страната от Нова година/ОБНОВЕНО/

Билетчето до м. Бодрост и Картала скача двойно

Такситата в Благоевград стават по-скъпи от Нова година. Решението за вдигане на минималните и максималните тарифи взеха вчера 24-ма съветници въпреки направено предложение за запазване на настоящите минимални цени на пробег през деня и нощта. От името на съветниците от ДПС Исмет Узунов заяви, че те няма да подкрепят вдигане на минималните цени, защото таксиметровите превозвачи и в момента могат сами да решат да возят на тарифа, различна от минималната и няколко фирми го правят.

„В последните дни разговаряхме с много хора в бранша, такива, които не ползват ефир и които са конкурентни на фирмата, вносител на предложението за увеличение на тарифите“, каза Узунов и напомни внесеното искане: „Предложението е минималната дневна тарифа от 0,99 лв. да стане 1,19 лв. и на заседанието на комисията таксиметрови шофьори заявиха, че това ги устройва напълно. В момента диапазонът е от 99 ст. до 1,30 лв. Ако ги устройва 1,19 лв., нека фирмата, чийто ефир ползват 200 таксита, да го направи сама. Един от превозвачите заяви, че не може да се справи, защото Росен Начев му е определил тарифа от 1,01лв. Конкурентна фирма също с ефир вози на 1,29 дневна плюс 1.99 начална. Искат ние да вдигнем цените, за да си измият ръцете с нас като общински съветници. Групата ни няма да подкрепи такова предложение, нека те да се разберат със собственика на ефира и да си вдигнат тарифата, ако искат и на 1,30 лв. Пазарът е свободен и ние сме дали достатъчен марж всеки сам да прецени на каква цена да вози“, каза Исмет Узунов.

Той бе подкрепен от Димитър Урдев, който в зала направи предложение за запазване на настоящите минимални цени и увеличение на максималните в рамките на направеното от превозвачите предложение. Оказа се, че внесени за гласуване в пленарна зала станаха 3 предложения. Второто бе одобреното от комисията по икономика искане минималните тарифи да станат 1,19 лв. дневна и 1,44 лв. нощна, а максималните – 1,50 лв. дневна и 1,68 лв. нощна. Третото предложение, внесено от кмета, бе отново на база на депозирано от група превозвачи искане да се утвърдят по-високи максимални цени – 2,19 лв. за дневна и 2,68 лв. нощна тарифа.

Въпреки че таксиметровите превозвачи не бяха заявили предварително искане за изказване в пленарна зала, съветниците дадоха думата на Райчо Димитров като техен представител. Младият мъж мотивира искането за 20% ръст на цените, предложението бе подкрепено и от кмета М. Байкушев, който коментира, че понякога пазарът не можа да се саморегулира, освен това чрез определяне на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги ОбС би трябвало да провежда конкретна политика, например да се увеличи използването на градския транспорт и движението пеша за сметка на такситата. При гласуването 3-ма съветници бяха против, а 10 се въздържаха.

Райчо Димитров Исмет Узунов

Припомняме, че на заседанието на комисията по икономика преди дни кметът Байкушев представи справка, според която с приемане на новите, по-високи тарифи, община Благоевград влиза в топ 6 в страната с най-скъпи таксиметрови услуги след Сандански, София, Пловдив, Габрово и Перник.

С нова двойна цена от 4 евро ще е билетчето за градската автобусна линия до местностите Бодрост и Картала. Както „Струма“ писа, искането за увеличение на цената от 4 лв. на 7,78 лв. бе внесено от управителя на общинската фирма „Благоевград Еко транспорт“ Александър Коюмджиев с мотив, че разходите на дизеловия 20-местен автобус, закупен да обслужва линията, са значително повече от 4 лв. Движението по линията през уикендите се възобновява на 15 декември и ще продължи до 30 март, когато се очаква да свърши ски сезонът.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА