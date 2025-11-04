Благоевград грейва празнично в Деня на християнското семейство

На 21 ноември, в Деня на християнското семейство, Благоевград ще запали коледните светлини. Това ще постави началото на богата програма, включваща концерти и Коледно градче, допринасящи за празничния коледен дух.

Точно в 17:30 ч. площад „Георги Измирлиев“ ще се превърне в сцена, която ще събере любими български изпълнители и стотици детски усмивки. Специален гост ще бъде самият Дядо Коледа, който ще пристигне, за да запали светлините за радост на най-малките. След това празничната вечер ще продължи с концерт на Михаела Маринова и Дичо.

Ден по-късно, на 22 ноември, хорове от Благоевград и Пловдив ще съберат поколения гласове в концерт „За семейството“ – празник на близостта, който напомня, че Коледа е най-истинска, когато сме заедно. Участие ще вземат: хор „Ален Мак“, Смесен хор на Американския университет в България, Камерен хор „Гаудеамус“- Пловдив и хор „Иван Спасов“ -Пловдив. Очакваме ви от 19:00 ч. в залата на Камерна опера -Благоевград и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1866“.

През целия празничен период, от 21 ноември до 4 януари, Благоевград ще има своето Коледно градче. Там ви очакват богата програма, вкусни изкушения, ръчно изработени подаръци, уютни светлини и моменти, споделени с любимите хора.

И когато часовникът отброява последните секунди на годината, на 31 декември ще се съберем отново на площада. Под празничното небе ще посрещнем с надежда 2026 година.