Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития

На 30.09. от 18:00 ч. на площад „Македония“ Биг Бенд – Благоевград ще зарадва благоевградчани с концерт по повод на Международния ден на музиката.

Първият ден на октомври е посветен на студентската общност. На 01.10. от 17:30 ч. в парк „Македония“ Община Благоевград, университетите и бизнесът заедно ще приветстват младите хора, избрали града за свой студентски дом.

В събота (04.10.) Благоевград ще бъде наситен със събития. В 10:00 ч. бъдете готови за най-голямото градско бягане, очакваме Ви на пл. „Георги Измирлиев“ с много настроение и награди.

От 10:00 ч. до 18:00 ч. в Младежки дом ще се проведе и „Панаир на науката и технологиите“ за ученици, студенти и любители на науката.

В 17:30 ч. квартал „Вароша“ оживява с възстановката „Улица някога в Горна Джумая“, която ще ни пренесе назад във времето, когато Горна Джумая е била търговско средище с оживени чаршии и сръчни местни занаятчии.

На празничния 5 октомври Благоевград ще празнува с наситена програма през целия ден.





