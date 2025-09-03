Благоевград посреща студентската общност с второто издание на „Добре дошли в Благоевград“

Студентите вече пристигат в Благоевград за своята нова учебна година, затова Община Благоевград, заедно с двата университета обявява второто издание на събитието „Добре дошли в Благоевград“, което приветства студентската общност.

След успешния старт през 2024 година, тази есен Благоевград отново ще бъде сцена на най-мащабното студентско събитие в Югозападна България.

Община Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Американски университет в България за втори път се обединяват, за да посрещнат младите хора, които избират Благоевград за свой студентски дом.

На 1 октомври в парк „Македония“ всички новоприети и настоящи студенти ще бъдат приветствани с „Добре дошли“ от кмета Методи Байкушев и ръководството на университетите.

Те ще имат възможност да се запознаят със свои колеги и преподаватели, да се срещнат с бизнеса и институциите, както и да научат повече за града.

Програмата ще бъде разнообразна и наситена с игри, награди, музика, информация за възможностите пред младите хора на Благоевград, стажове и работни позиции.

Събитието ще премине под надслов – „Добре дошли в Благоевград, където бъдещето започва днес!“





