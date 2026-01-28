Благоевград посрещна мощите на св. Давид от Евбея и на св. Йоан Руски

В Неврокопска епархия бяха посрещнати честната ръка на свети Давид от Евбея и шапка от облачението на мощите на свети Йоан Руски. Светините бяха донесени от Халкидския митрополит Хризостом от Гръцката православна църква и бяха изложени за поклонение в катедралния храм „Въведение Богородично“ в Благоевград.

С празничен камбанен звън бяха посрещнати мощите на двамата светци, символ на вяра и смирение. Отрано днес сутринта миряни се стичаха в храма, за да се поклонят и помолят за здраве и благоденствие на тях и техните близки.

Какво е за един храм да посрещне светите мощи коментира за Радио Благоевград отец Петър от храм „Въведение Богородично“ в Благоевград: „Гостуването на такива светии показва единството на православието, румънско, гръцко, българско, за да може и ние да се поклоним на такива светци, които са на почит в други държави“, поясни отец Петър.

„Мощите са свидетелство за святост, чрез тях Бог извършва чудеса, изцеления, утеха, укрепване на вярата. Мощите са на много вярващи хора и когато се помолиш на такива мощи, много помага, особено за болни и някой, който няма кураж”, споделиха миряни.