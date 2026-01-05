Благоевград посрещна 2026 г. без сътресения от превалутирането, с „дяволски“ колажи на евробанкноти и с домати от 6 лв./кг

Благоевградчани приеха еврото сравнително без сътресения. 5 дни след въвеждането му като официална валута проверка на „Струма“ показа, че в кварталните магазини масово рестото се връща в левове, хората също предпочитат да плащат в доскорошната българска валута, вероятно с надеждата да се отърват от домашните запаси до края на януари, а всички късметлии, получили рестото си главно от големите хранителни вериги в евроцентове, прибавиха по още една снимка в профилите си – с шепа лъскави стотинки.

Не останаха незабелязани и опитите на част от бизнеса да вдигне цените на услугите и стоките, което, направено на 1 януари, неизменно се приема като необосновано и заслужаващо проверка от НАП.



В областния център на Пиринско като че най-сериозен отзвук получи повишението на цените на билетите в единственото градско кино. За сравнение са снимани цените на билетите в „Синемах” на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. /сн. 1/. Справка показва, че за ден билетът е поскъпнал средно с 2 лв. Не всички обаче са забелязали, че през следващите дни билетите за един и същи филм постепенно намаляха и от 5,50 евро цените постепенно спадат до 3,50 евро.

В редакцията постъпи сигнал и за двойно увеличение цената на паркомясто в частния паркинг на закрития кооперативен пазар в Благоевград, както и за поскъпване на билета за паркиране под Седемте рилски езера от 5 лв. на 5 евро /сн. 2/.

От сайта „Антиспекула” пък съобщиха за поскъпнало със 127% лекарство за диабетици – от 3,38 евро в една конкретна верига аптеки то рязко скочило на 7,70 евро /сн. 3/.

В последните дни на 2025 г. НАП провери близо 700 търговски обектa в Благоевград, на които са издадени 69 наказателни постановления за общо 45 000 лв., а по още 300 проверки се събират документи за анализ. Най-честото констатирано нарушение е повишение на цените на хранителните стоки в лева, което води и до увеличение на цената в евро. Всъщност оказа се, че в последната седмица на 2025 г. цените на някои основни храни са продължили да набъбват на борсата, което неизменно ще се приеме за обосновано поскъпване на щанда. Например цената на кашкавал „Витоша“ се е вдигнала с 0,09 на сто до 9,44 евро за килограм, кофичка кисело мляко (3 и над 3 процента масленост) също поскъпва с 2,90 на сто и се продава по 0,73 евро. Олиото е по-скъпо с 0,43 на сто и се продава по 1,68 евро за литър. Поскъпване има и при брашното тип 500 с 0,66 на сто нагоре и достига до 1,78 евро за килограм.

Най-скъпи са краставиците сред зеленчуците – след увеличение с 11,66 на сто те се търгуват по 2,54 евро за килограм. Доматите поскъпват с 8,79 на сто до 1,71 евро за килограм, което в кварталните магазини на Благоевград резонира до 5-6 лв./кг. Цената на зелето скача с 2,12 на сто до 0,39 евро за килограм, на лука с 0,22 процента до 0,48 евро за килограм, на тиквичките с 5,08 на сто до 1,21 евро за килограм. С по-високи цени с 1,72 на сто в 2026 г. влязоха дори бананите, които на едро вече са 1,39 евро за килограм.



Освен с цените на храната и опитите на дребните търговци да натрупат някое евро повече за сметка на потребителите в суматохата от смяната на лева в евро, в многото почивни дни благоевградчани се забавляваха с колажи за еврото и „скрити дяволски знаци“ в евробанкнотите. Публикации в социалните мрежи показват изображение на дявол в банкнотите /сн. 4/, като се сгънат по определен начин и допрат една в друга, или пък се сложат до огледало. На купюра от 35 евро /каквито всъщност няма/ изображението е с рога, а на другите купюри – без. Проверка обаче показа, че за първи път видео с това съдържание се появява още преди 3 години в ТикТок, в профили на чуждестранни потребители.



Сред колажите има такъв на отиващ си с раничка на гърба български лев /сн. 5/, както и на евро с неграмотен текст /сн. 6/, каквото БНБ смятало да отсече догодина „в чест на всички „грамотни” защитници на леФчето“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА