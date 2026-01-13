Благоевград почете паметта на Пейо Яворов и Мара Бунева

С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 148 години от рождението на поета революционер Пейо Яворов и 98 години от смъртта на Мара Бунева. Възпоменателният ритуал се състоя в Градската градина пред бюст-паметниците на двете бележити личности.

В знак на признателност глава склониха заместник-кметът Станислав Кимчев, заместник-председателят на Общински съвет – Благоевград Ваня Кромбоа, представители на институции, граждани и общественици.

В програмата по повод отбелязване на рождението на Пейо Яворов участие взеха деца от Девето основно училище „Пейо Яворов“, които припомниха творчеството и революционното дело на своя патрон. Учениците рецитираха едни от най-обичаните стихотворения на поета – „Мечта“, „На незнайний герой“, „Стон“ и „Пролет“.

Непосредствено след това пред паметника на Мара Бунева бе отдадена почит към делото и живота на българската революционерка. За нейната историческа роля разказа внучката на нейния брат Анна-Мария Бунева и Иван Стоянов от Регионален исторически музей – Благоевград.

Пейо Тотев Крачолов, по-известен като Пейо Яворов, е български поет символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, смятан за един от най-големите български поети на XX век.

Мара Николова Бунева е българска революционерка, член на Вътрешната македонска революционна организация.