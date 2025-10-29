Благоевград почете 111 години от смъртта на поета и революционер Пейо Яворов

С тържествено поднасяне на цветя пред бюст-паметника на Пейо Яворов в градската градина, Благоевград отбеляза 111 години от смъртта на великия поет и революционер.

Заместник-кметът Станислав Кимчев положи цветя пред бюст-паметника на Пейо Яворов по повод 111 години от смъртта на поета и революционера.

На церемонията в Градската градина в Благоевград присъстваха още областният управител Георги Динев, председателят на Общински съвет – Антоанета Богданова, представители на учебни заведения, културни институции, политически партии, общественици и граждани.

Ученици от IX ОУ „Пейо Яворов“ се включиха с рецитал на емблематични произведения на един от най-големите поети на XX век.

Известният като Пейо Яворов, Пейо Тотев Крачолов, е български поет символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.