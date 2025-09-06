Благоевград, Симитли и Сандански сред общините, пазарували заря и дрехи през откраднатия касов апарат на столичния кебапчия „милионер“ Ивайло Костов

Рап концерт за 4800 лв., хумористична програма за 4900 лв. и празник на града за 5000 лв. – преди 10 години с такива инициативи малката община Симитли внася новогодишно настроените сред жителите и гостите си. За периода от 2015 до 2019 г. освен тези партита в Симитли са правени още великденски пакети от рекламни материали за социално слабите в общината. За 4-те години за подобни мероприятия са похарчени 60 000 лева. Аналогични купони по същото време, отново доста скъпи, се случват и в Благоевград, Сандански, Перник и Божурище.

Фирмите, които организират мероприятията, са различни. Общото между всички е касовият апарат, с който са фактурирани празненствата и рекламните торбички. На всичкото отгоре въпросният апарат е откраднат от собственика му Ивайло Костов – продавач на кебапчета в София, още на 9 януари 2011 г.

За абсурдния случай съобщи Mediapool в свое разследване под заглавие „Как държавата прекара милиони през краден касов апарат“. Тези близо 4 млн. лв. не са само от благоевградските общини, а и от министерства, агенции, още няколко десетки български общини и дори Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Историята на софийския търговец на храна Ивайло Костов звучи като гротеска и илюстрация на абсурдите. От човек, известен със своите кебапчета по пазарите, Ивайло внезапно се оказва по документи милионер, който е доставял дрехи, организирал е концерти, правил е ремонти, търгувал е с автомобилни гуми. А негови клиенти са били и държавата, и общините. Всичко това – чрез неговия касов апарат, откраднат през 2011 г.

Всичко започва на 9 януари 2011 г., когато микробусът на Костов е разбит, а фискалното устройство изчезва. Данъчните са уведомени за кражбата, той получава входящ номер от НАП, а полицията започва разследване. Прокуратурата също се намесва и образува досъдебно производство за кражбата. Десет години по-късно обаче мъжът научава, че апаратът му е „възкръснал“, обикалял е институции в цялата държава и е генерирал обороти за милиони.

„Оказа се, че съм сменял гумите на колата на иракския посланик. В НАП има фактура“, разказва Костов.

Чрез фантомното устройство са осчетоводявани продажби на застраховки, строителни ремонти, храна за социални патронажи, дрехи, празнични програми и какво ли още не. Столичната община се оказва най-големият клиент – с над 500 фактури и бележки за повече от 104 000 лева. Това се случва в периода между 2015 и 2019 г., когато управлява Йорданка Фандъкова.

В списъка с „клиенти“ на откраднатото устройство освен общините в Югозапада попадат още Луковит, Ловеч, Годеч, както и Народното събрание, Министерството на финансите, спортното, транспортното, здравното и образователното министерство, Агенцията по храните, Пътната агенция, МВР, търговски банки, застрахователни дружества, университети и училища. Апаратът е ползван десетки пъти от Информационния център на Министерството на отбраната, от БФС, НСИ, ВиК и още много други. Дори АЕЦ „Козлодуй“ е купувал от призрачния касов апарат.

Оказва се, че устройството се е превърнало във фантом, който обикаля страната, трупа оборот за милиони и издава касови бележки за общински концерти и новогодишни празненства, през него се продава служебно облекло за общинари и служители в домове за хора с умствена изостаналост, осчетоводяват се ремонти за стотици хиляди, продават се застраховки и каквото друго човек може да се сети.

Стига се до абсурдната ситуация, в която полицията уж търси касовия апарат, а Национална служба „Полиция“ си купува и получава документ за покупката от него.

„Толкова време съм прекарал в НАП – Надежда да им обяснявам, че не съм издавал фактури, че по едно време се чувствах, че все едно работя там. Влизам, поздравявам, питам дали може едно кафе…“, разказва Костов.

Той разбира за пълния обем от сделките чак през 2021 г., когато НАП издава пълен ревизионен доклад. Според него оборотите на Ивайло Костов за периода 2015-2019 г. възлизат на 3,775 млн. лв. Въпреки че е подал сигнал веднага след кражбата на касовия апарат и той би следвало да е заличен, данъчната тежест остава на негово име.

Софийската районна прокуратура е прекратила разследването през 2025 г. заради „абсолютна давност“, независимо от наличието на стотици фактури с подписи и имена на служители.

Адвокатите на Костов твърдят, че делото е водено по най-лекия възможен състав – „създаване на документ с невярно съдържание“, вместо за данъчни престъпления и злоупотреба по служба.

„От държавния бюджет на министерства и агенции въз основа на неистински документи са изплатени парични суми, каквито не са били дължими… вредата за бюджета е в особено големи размери“, пише адвокат Антони Аврамов в жалбата си.

Според адвокат Ралица Даярова-Нюхтерен бездействието на прокуратурата лишава Костов и от възможност да се защити пред НАП:

„Той излиза като най-големият доставчик на стоки и услуги за общините в България. Не можем да знаем дали има недобросъвестни служители, които си оправдават разходите чрез него. Или става въпрос за кметове, общински съветници, или за министри. Но винаги има някой недобросъвестен и той при всички положения не е Ивайло, чийто касов апарат е изчезнал и на чието име са генерирани приходи от почти четири милиона лева“, пише Нюхтерен.

Ивайло Костов разказва, че за цялото време прокуратурата не го е потърсила нито веднъж за разпит и сведения, а самият той няма представа какво още може да се случи по неговия казус и дали няма да се появят още ревизионни доклади и още задължения към държавата. Докато течало т.нар. разследване, от време на време само хора от НАП му звънели да го питат дали е издал една или друга фактура и той им отговарял отрицателно.

Макар върху фактурите да са написани имената на служителите, които са извършвали сделките с хората, които са държали касовия апарат, Софийската районна прокуратура явно не е направила нищо, за да изясни схемата, нещо повече: спряла е разследването през 2023 г., след което го е прекратила същата година, без реално да свърши нещо съществено.

След като разбра, че е милионер, Ивайло Костов заряза кебапчетата и вече продава сладолед Такива помпозни и емоционални новогодишните празненства в Югозапада са фактурирани през мистериозния касов апарат

През 2025 г. разследването е прекратено заради изтичане на абсолютната давност от 5 години.

Според адв. Аврамов минималното, което трябва да се разследва, са извършени данъчни престъпления и престъпления по служба. Бездействието на прокуратурата да разкрие схемата обаче лишава и Ивайло Костов от възможност да се защити пред НАП, тези приходи продължават да се водят на негово име, въпреки че е подаден сигнал.

Според НАП пък законът забранява да се коментират ревизионни производства. От приходната агенция казват, че прокуратурата все още не е приключила окончателно разследването за това как различните институции са използвали касовия апарат.

Според разследването на агенцията и до днес никоя институция не е проверила Столична община за тези сделки, които са добре известни на прокуратурата и НАП. Въпреки че получателите на фактурите наброяват стотици юридически лица, държавни и общински учреждения, за 14 г. Софийската районна прокуратура е избрала да проведе разпит на представители само на 8 от тях. Половината от разпитаните лица са представители на търговски дружества, а останалите – общински служители от провинциалните общини Луковит, Сандански, Ловеч и Симитли, при положение че около 80% от фактурите са осчетоводени не от частни лица, а от държавни и общински служители със седалище в София.

Например по казуса е разпитан като свидетел самият шеф на „Спиди“ Валери Мектупчиян в очакване той да знае нещо по въпроса. Мектупчиян очаквано обяснява, че не познава човек на име Ивайло Костов. По веригата прокурорите стигат до служителка в „Спиди“, която излиза в документите, но тя не е призована за показания. Същото се случва и с разпитите в община Сандански. Тук прокурорите стигат до Валентина Чорбаджийска, която е отговорна за счетоводството на „Домашен социален патронаж”, където са били заведени издадените от ЕТ „Ивимекс-Ивайло Костов” документи. Чорбаджийска не е била призована да даде показания.

„Не са разпитани дори лицата, за които в представените разходно-касови ордери има данни, че са предали неистинските документи и въз основа на тях са получили суми без основание”, казва адв. Аврамов.

Освен че по документи на НАП продължава да се води милионер, при кебапчията Ивайло все пак има и промяна – той се е отказал от скарата и вече продава сладолед.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





