Благоевград с нов облик на скейт парка в парк „Даме Груев“ – място за спорт и вдъхновение за младите

Обновеният скейт парк в парк „Даме Груев“ беше официално открит в присъствието на десетки любители на скейт културата , ролерите и велосипедите, деца и техните родители. По време на събитието присъстващите наблюдаваха впечатляващи демонстрации и сами имаха възможност да изпробват новите съоръжения и трасето.

Първи на площадката излезе пионерът в inline карането Кирил Траянов, който представи динамични комбинации и прецизни трикове, привличайки вниманието на публиката. След него Боян Стоев, един от най-устойчиво изявените BMX карачи в България с участия на престижни международни форуми , демонстрира контрол, смелост и отлична техника. Димитрина Кръжанова, позната със своя артистичен стил на ролкови кънки, добави елегантност и креативност в изпълненията си, вдъхновявайки младите момичета в публиката.

Участие взеха и танцьорите от Dance Studio Déjà Vu с ръководител Добрин Янев, които обогатиха атмосферата с брейк и хип-хоп изпълнения, съчетавайки спорт и артистично изразяване.

Обновеното и разширено пространство на скейт парка включва две линии – за начинаещи и за по-напреднали, оборудвани с халфпайп, куотърпайп, кикъри, фънбокс, корнъри и други елементи. Площадката е подходяща за каране със скейтборд, ролери, неелектрически тротинетки и велосипеди. В зоната са монтирани и модерни фитнес уреди, включително адаптирани за хора с увреждания, както и две тенис маси, което прави мястото привлекателно за активно свободно време и спорт.

Модернизацията на скейт парка е част от ангажимента на Община Благоевград да създава качествени и достъпни пространства за спорт, социални контакти и активен начин на живот за подрастващите и младите хора.