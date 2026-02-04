Благоевград тържествено отбеляза 154 г. от рождението на идеолога и революционер Гоце Делчев

Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера Гоце Делчев. Церемонията се състоя на пл. „Македония“, пред паметника на големия водач и идеолог на българските македоно-одрински революционни комитети.

В знак на признателност и преклонение към делото на Гоце Делчев цветя положиха областният управител Георги Динев, председателят на ОбС – Благоевград Антоанета Богданова, военни, представители на образователни и културни институции, на политически партии, общественици и граждани.

„Когато говорим за Гоце Делчев, стоим прави. Съдбата му отрежда да бъде хуманист – човек, който обича хората, но е принуден от времето си да бъде и революционер, да извършва диверсионни действия. Представяте ли си каква мъка е носил в душата си такъв човек, да живее в епоха, в която знае, че тиранията може да бъде победена и със сила. У Гоце Делчев не е имало омраза към етнос, а омраза към тиранията. Тиранията, която и днес заплашва света отвсякъде. Неговите убеждения и ценности ни напомнят, че като хора трябва да бъдем толерантни, да обичаме другите и най-вече с всички сили да ненавиждаме и да се борим срещу тиранията“, каза в словото си кметът Методи Байкушев, след което склони глава пред една от най-значимите личности в българската история.

Гоце Делчев е роден в Кукуш през 1872 г. Благодарение на неговите усилия ВМОРО се сдобива със своята четническа армия, привлича в редиците си способни войводи и разгръща активна дейност в Одринска Тракия. Загива през 1903 г. край село Баница в сражение с турци.

Благоевград е неразривно свързан със съдбата на Гоце Делчев. В двора на църквата „Въведение богородично“ е издигнат и мемориал на Делчевия род, където почиват костите на негови сродници.

ИВАН ИВАНОВ