Благомир Коцев: Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане

„Нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“. Това пише в писмо кметът на Варна Благомир Коцев, публикувано от близките му във Facebook профила му.

По думите му той е заявил, че до края на октомври, когато изтича отпускът му, няма намерение или желание да се връща в Общината. „Така че КПК може спокойно да си разследва„.

„Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори„, пише Коцев.

„Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!„, призовава кметът.

Близките на Коцев съобщават, че се очаква днес от 18:00 пред Община Варна да има протест. „Ще имаме шанса да отговорим на призива на Благо и да покажем какво мислим за подмяната на вота ни„, допълват те.

Благомир Коцев е в ареста от два месеца. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.





