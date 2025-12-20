БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ! Зарадваха незрящите в Благоевград с вълнуващо коледно тържество и ваучери за храна

Незрящите в Благоевград се събраха на вълнуващо коледно тържество, организирано от настоятелството към местния Съюз на слепите. Веселбата се състоя в централно и леснодостъпно заведение за всички гости. Те бяха посрещнати с отрупани трапези и жива музика (сн. 1 и 2). Приятната изненада дойде от бизнесмена Стоян Павлов (в средата на сн. 3), който зарадва членовете на съюза с ваучери за храна на стойност 50 лева. Празненството уважиха и председателят на настоятелството проф. д-р Васил Жечев, гинекологът д-р Петър Динов и бившият футболист на „Пирин“ Манол Чапов, който поздрави присъстващите и си тръгна по-рано, заради неотложен ангажимент. За банкета пристигнаха и най-младите членове на благоевградската организация Норел и Сеим заедно с техния наследник Денис (сн. 4), както и единственият незрящ с куче водач Йордан Трендафилов, който е син на славния защитник на орлетата Костадин Трендафилов-Кочо.

„Получи се прекрасно тържество, каквито бяха и предишните пет през годината, свързани с Международния ден на незрящите, Световния ден на белия бастун и други мероприятия. Можем само да мечтаем за такова отношение, което ни кара да се чувстваме уважавани и почитани в нашия град, въпреки здравословните проблеми, които съпътстват нашия живот. Всичко това се случва благодарение на председателя на настоятелството проф. Васил Жечев, Стоян Павлов, Манол Чапов и Васил Багашки, с професионалните си грижи ни помагат още гинекологът д-р Петър Динов и урологът д-р Иван Велев. Тази подкрепа улеснява ежегодните ни участия в спортния календар за слепите, където също сме много активни“, коментира председателят на Управителния съвет на Териториалната организация на хората с увредено зрение в Благоевград Васил Тодоров. Той бе придружен на веселбата от сина си Станислав Тодоров и неговата съпруга Ева (сн. 5).

ИВАН ДЕЛЧЕВ