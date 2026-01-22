Благоустрояването на улици, водопроводи и канализации в Петрич продължава

Решаването на проблемите с водопроводи, канализация и амортизирани улични настилки продължава в град Петрич. От днес започна работата по благоустрояването на ул. „Стою Хаджиев“, екипи вече работят и на ул. „Бабуна“, където се подменя канализация 57 метра (участък от ул. „Струма“ до ул. „Христо Чернопеев“). Ще бъдат включени и съответните сградни канализационни отклонения в подменения участък. След приключване на работата ще се положи и асфалтова настилка.

На ул. „Стою Хаджиев“ фирмата изпълнител е готова за започване подмяната на тротоарната настилка и бордюрите, водопроводът вече беше подменен. След това ще бъдат положени и 340 метра нов асфалт – участък от кръстовището с ул. „Рокфелер“ и ул. „Яне Сандански“ до кръстовището с ул. „Тракия“ и ул. „Чаталджа“. Ширината на уличното платно е 5,50 м.

Предвиждат се дейности за коригиране нивата на канализационните шахти до нивото на новоположената настилка, включително подмяна на компрометирани елементи. За да има ефективно отводняване на пътното платно, ще се ремонтират съществуващите отводнителни шахти. Предвидени са хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

ИВАН ИВАНОВ