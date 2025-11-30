Блестящо представяне на Димитър Докузов от Симитли – три бронзови медала на държавното първенство по плуване

В периода 19–23 ноември в Бургас се проведе едно от най-значимите състезания в календара на българското плуване – Държавното лично отборно първенство в 25-метров басейн. Надпреварата събра 63 отбора от цялата страна и близо 750 състезатели, което я превърна в едно от най-масовите и оспорвани събития за годината.

Сред силната конкуренция блесна и представянето на Димитър Докузов от квартал „Ораново“ на град Симитли, който постигна впечатляващ резултат, завоювайки три бронзови медала. Той се отличи в дисциплините:

• 100 м свободен стил

• 200 м свободен стил

• 400 м свободен стил

Постижението на Докузов е сериозен успех както за него, така и за отбора, който той представлява, и е поредно доказателство за отличната му подготовка и постоянство през сезона.

Очаква се младият плувец да продължи възходящото си развитие и да затвърди добрата форма и на предстоящите състезания.