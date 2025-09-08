Близки и приятели се събраха на банкет на кукерската група на село Полето

В съботната вечер площадът на село Полето отново се изпълни с празнично настроение. Кукерите от селото организираха традиционния си банкет, на който събраха близки, приятели и гости от съседните населени места.

С няколко казана вкусен курбан, сготвен от местния майстор-готвач Иван Костов и весели хора, кукерската група на Полето отбеляза банкета си. Празникът се превърна в истинско тържество на традициите и заедността, което събра малки и големи около трапезата и хорото.

Сред гостите на събитието бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, кметът на село Полето Иван Манчев, кметове от съседните села и много приятели на кукерите, които споделиха радостта от празника.





