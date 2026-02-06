Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг на протест пред Съдебната палата във Велико Търново, в Сандански излязоха в подкрепа на шофьора на камиона

Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново заради мярката за неотклонение „парична гаранция“, която преди седмица наложи Окръжният съд – Плевен на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица при катастрофа на пътя Телиш – Радомирци загина лекарят Цветан Костадинов, ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.

Съдът в Плевен вече постанови 8000 евро парична гаранция за обвинения шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд – Велико Търново настоявайки за най-тежката мярка – „задържане под стража“.

А в Сандански на мирен протест излязоха близки и приятели на шофьора на камиона, обвинен за смъртта на лекаря при инцидента край Телиш, съобщава Нова. Те бяха категорични, че вината за катастрофата не е на шофьора на тир-а, тъй като състоянието на пътя не е позволявало навременна реакция преди фаталния удар. Според протестиращите Агенция „Пътна инфраструктура” трябва да понесе отговорност за случилото се.