Близки, приятели и общественици изпратиха Иван Тенев в последния му път

Близки, приятели и общественици си взеха последно сбогом с Иван Тенев.

Поклонението пред журналиста, художник и общественик, се състоя в църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст.

Тенев е журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, познат е с псевдонима Агент Тенев.

Известен е като автор на текстове за поп и рок песни и като продуцент. Сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и бил продуцент на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

След 1989 г. създава Агенция „Тенев“ – независима организация за светски новини и коментари. Води едноименно предаване и рубрика в БНР и в БНТ.