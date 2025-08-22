Близо тон канабис унищожен след акция на МВР – Благоевград и ГДБОП, над 90 кг растения откриха криминалисти в Гоце Делчев

При съвместна акция на криминалисти при ОДМВР – Благоевград и колегите им от ГДБОП е открит и унищожен близо тон канабис само за ден. Съвместните действия по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества са проведени на територията, обслужвана от РУ – Сандански. Около 244 канабисови растения с общо тегло около 816 килограма са били засадени в обособени участъци в землището на с. Дебрен, община Сандански, а около 50 растения с общо тегло около 83 килограма – в обособена нива в землището на санданското с. Голям Цалим. Общият брой на откритите растения е 294, а общото им тегло е около 900 килограма.

Около 41 канабисови растения с общо тегло около 91 килограма пък са открити и унищожени от криминалисти при Районно управление – Гоце Делчев, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград. От там уточниха, че растенията са били засадени в два обезлесени участъка, единият от които в местността Шайковица, в землището на село Делчево, а другият в местността Помаков дол, в землището на Гоце Делчев.

По случаите са образувани досъдебни производства и работата по тях продължава.





