Близо 1000 съборяни се веселиха в Бело поле, кметът на Благоевград М. Байкушев дарил 1000 лв. лични средства за камбаните на църквата

В малките часове на нощта откраднаха от двора на училището атракциона – боксова круша, пълна с монети

Близо 1000 души се веселиха в Бело поле. Традиционно за един от най-светлите християнски празници – Голяма Богородица, в благоевградското село се провежда събор, а стотици местни жители и гости сядат на дългите трапези в двора на бившето училище. И тъй като тази година празникът бе в петък, курбанът бе постен. Доброволци приготвиха 7 казана с боб, като наред със сериозните количества зарзават, за направата бяха използвани и 63 кг боб. Вкусната яхния освети председателят на църковното настоятелство отец Андон Шавулев, след което всички дошли и закупили си купони от по 3 лв. хапнаха за здраве.

Кметът на Бело поле Иван Стойчев, на Благоевград Методи Байкушев и отец Андон Шавулев

Вечерта бе изпълнена с веселба, като по масите бяха заредени безплатни безалкохолни напитки и салата от зеле. Кметът на селото Иван Стойчев поздрави присъстващи и изтъкна, че съборът се провежда от 22 години. Той засегна и важна за белополчани тема, свързана с местната църква.

Както „Струма“ писа, вече 4 месеца камбаните на храма „Успение на Пресвета Богородица“, който е гордостта на селото, не бият. Причината за настаналата тишина е изгоряла платка към устройството на камбаните, които са електронни и са четири на брой. Логично хората взеха да се питат какво прави кметът и църковното настоятелство, при положение че всички знаят за проблема. Потърсен за коментар в началото на месец юли, Ив. Стойчев обясни, че ремонтът бил скъп – към 2800 лв., но по- думите му щяло да излезе по-евтино, и увери, че в най-скоро време камбаните отново ще бият. Очакванията на белополци бяха селото да се огласи с празничен звън точно на за 15.08., но това не се случи.

Управникът на Благоевград се здрависа с всеки и поговори с много от хората, дошли на събора (сн.2, 3)



„Може би жителите на Бело поле знаят, че от месец- месец и нещо електрониката на камбаните не работи, затова набирахме дарения. Г-н кметът Методи Байкушев дари лично от него 1000 лв. Другите пари ги събрахме от Марио Богданов, Благой Грозданов, Димитър Миленков, Виктория Мехаджийска и Здравка Чимева. Искам да им благодаря за това, че помогнаха само след няколко дни нашите камбани да бият“, каза Стойчев и пожела на всички здраве и благоденствие.

На събора лично присъства и управника на Благоевград Методи Байкушев. Както и миналата година, той мина по масите, здрависа се с всеки един от празнуващите, говори с хората

„Много се радвам отново да съм тук след миналогодишния събор, който беше грандиозен. Днес свещеникът на литургията ми обърна внимание, че малко „не сме на център“, защото по време на този празник мислим повече как точно ще е курбанът, какво ще се яде, може ли да не се пости, ако е петък. И аз го послушах и си казах: прав е по принцип. Не ни е баш центърът Бога и Богородица, така изглежда поне – яденето и пиенето ни е. Обаче, от друга страна, си викам – ако погледнем историята на Европа през последните 150 години, няма по- кротък и мирен народ от нашия. И затова си викам: всъщност важно е не какво точно правиш на празника, как го почиташ, а как си живееш живота“, заключи М. Байкушев.

Част от празнуващите /сн. 4, 5, 6, 7, 8/

В празничната програма участие взеха оркестър „Македония“ със солист Ване Велиновски, самодейци от СФГ /сборна фолклорна група/ „Белополски ритми“ с ръководител Бойко Дончев и популярният Димитър Цонев-Адамо. А иначе освен с веселбата и извилите се хора съборът бе съпътстват от нови акценти. Единият е, че, според информацията на местни жители, за първа година от търговците на сергии е събирана такса, с мотив, че са необходими средства за ремонта на платката към камбаните. Другият е, че в малките часове на нощта от двора на училище е открадната боксова круша – атракцион, пълен с монети.

Един от най-възрастните съборяни бе 88-г. бай Стойо Алексов

Извиха се и дълги хора

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






