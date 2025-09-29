Близо 200 хлапета в благоевградската ДГ №8 „Вечерница“ отбелязаха Европейския ден на спорта със забавни игри

Каки и батковци от спортни клубове в Благоевград /сн. 1/ разпалиха у хлапетата от Осма детска градина „Вечерница“ интерес към спортуването с демонстрации пред близо 200 малчугани на двора /сн. 2/. Празникът бе по повод Европейския ден на спорта и на него присъстваха преподаватели от ЮЗУ „Н. Рилски“, които от години са в партньорски отношения с ръководството на детското заведение в обучението по физическа култура и спорт.

сн.2

Момиченцата се прехласнаха по художествената гимнастика, а болшинството от момчетата решиха бъдещата си професионална реализация в полза на футбола. След презентациите всички се включиха в забавни игри и състезания.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






