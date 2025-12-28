Блокада отново спря движението на тирове към Гърция

Важна информация за шофьорите, пътуващи към границата с Гърция. Заради поредна блокада на гръцките фермери движението на товарни автомобили през граничен пункт „Илинден“ е временно преустановено и в двете посоки.

Ограничения има и на граничен пункт „Капитан Петко Войвода“, където е спряно движението от България към Гърция, отново за товарни автомобили.

Леките автомобили преминават без затруднения.

Ограничено е движението на МПС над 12 т през Кулата – Промахон. Шофьорите изчакват на място, съобщава АПИ.