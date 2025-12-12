Блудство с дете: Съдът в Кюстендил остави в ареста обвиняемия

Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняемза блудство – извършване на действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление спрямо малолетно дете, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване и протест в три дневен срок пред Окръжен съдКюстендил.

От проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство, може да се изведе обосновано предположение, че обвиняемият Л. С. е съпричастен към така повдигнатото му обвинение. Налице е и реална опасност да извърши престъпление, с оглед високата обществена опасност на деянието“, пише в мотивите на съдия Мария Антова.