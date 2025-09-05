Блъснатото от кола дете в Радомир е в столична болница

Пострадало е 11-годишно момиче при катастрофата в Радомир, за която „Струма“ съобщи. Инцидентът е станал около 14, 30 ч. в четвъртък на ул. „Р. Даскалов“ в района на местната болница. Две момичета на 11 и 12 години пресичали пътното платно на пешеходна пътека когато били блъснати от лек автомобил „Пежо“, управляван от 66-годишен жител на гр. Кюстендил. 12-годишната девойка се е отървала само с уплаха, без сериозни наранявания, а 11-годишната е закарана в столично лечебно заведение, където лекарите установили открита рана в областта на главата, контузия на гърба и мозъчно сътресение. Детето е без опасност за живота. Шофьорът е изпробван на място за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

